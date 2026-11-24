Covardes, o que era sabido foi confirmado e nem dá pra fingir surpresa. Os cadeiras altas do MS são covardes e não se preocupam com vidas. Da chamada burguesia - porque "elite" seria o que há de melhor, como já disse Emicida - não dá para esperar nem postura e pulso firme, que os chefes de executivo se curvam à classe comerciante sempre, já que nessa visão distorciada é o empresário e não o proletariado quem gira a roda da economia.

Mas sem proletariado, o empresário contrata quem? Covarde, o chefe da Morena na cadeira pela segunda vez, se mostrou um borra botas e curvou para a classe que realmente manda aqui. Daí vem alegar "não dá pra planejar nesse curto tempo", como se ninguém estivesse vendo que o foco é lucrar em cima do dia no calendário que os casais se pegam com intensidade.

Mais feio ainda foi o chefe egoísta do número ímpar de Lagoas, que veio culpar aqueles que estão em volta, meio que dizendo "se a gente não precisasse atender os outros sul-,mato-grossenses e só nossa população local, não estaríamos sobrecarregados".

"Nada é mais covarde do que a riqueza"

- ARISTÓFONES