Após gastar R$ 1 milhão em estética, bolsonarista Andressa Urach abre conta na Privacy

A modelo bolsonarista, gaúcha, natural de Juí (RS), apresentadora e ex-dançarina, Andressa Urach, de 35 anos, capa de revista masculina e participante do reality show “A Fazenda”, abriu uma conta na plataforma de conteúdo adulto na Privacy.

Em entrevista exclusiva à plataforma, Urach compartilhou suas motivações, planos e expectativas com a nova empreitada. Ela prometeu entregar conteúdos personalizados que vão além dos limites convencionais.

“Gosto de ser desejada, de ver essa procura por mim, saber que os meus assinantes estarão lá por mim, então darei o meu melhor nos conteúdos para a plataforma. Eu tô muito feliz, quero causar muito, quero colocar muito conteúdo que vai chocar as pessoas, claro, tudo com moderação. Conteúdos exclusivos que irão mexer com a imaginação do público, tanto masculino quanto feminino”, declarou Urach.

Urach também elogiou a plataforma brasileira líder na monetização de conteúdo adulto: “Gostei muito da minha visita a empresa, muitas pessoas envolvidas no trabalho, equipes de profissionais, me passou confiança e credibilidade e isso é importante para a gente se manter segura, porque você está dentro de uma plataforma confiável", avaliou.

Ela disse que pretende produzir conteúdos que explorem sua sensualidade e permitam a realização de fetiches inusitados: “Sobre conteúdos personalizados, já disponibilizei alguns conteúdos exclusivos na plataforma e tentarei sempre fazer tudo que os meus assinantes quiserem, tudo é negociável. Quero fazer conteúdo sensual e moderadamente explícito. E estou estudando também a possibilidade de fazer collabs com criadores da plataforma”.

Urach confessou que para iniciar a nova fase profissional, gastou mais de um milhão em procedimentos estéticos. "Fiz uma lipoaspiração, um procedimento no nariz para deixá-lo mais empinado e quero aumentar os meus seios, algo bem grande mesmo, mas quero ganhar dinheiro primeiro, agora é momento de faturar", prospectou.

Andressa Urach, de 35 anos, gastou R$ 1 milhão para chegar a esse resultado estético. Foto: Divulgação

A bolsonarista adiantou uma novidade na sua carreira: “A partir de setembro eu vou estar abrindo a minha agenda de show de strip-tease pelo Brasil inteiro, já recebendo convites e irei estrear com muitos shows agendados. Estou organizando só o repertório e os looks que irei usar. E inclusive irei postar os bastidores desses shows no meu Privacy”, prometeu.

Mãe de dois filhos, de 18 e 1 ano e 4 meses, Urach disse que pretende dar uma vida ainda melhor para os seus filhos e investir em imóveis com o faturamento das vendas de conteúdo adulto na plataforma.

EXTREMISTA DE DIREITA

Em 2021, Urach deu declarações em favor de Jair Bolsonaro (PL), dizendo apoiar o extremista de direita, por temer que "seu país virasse um comunismo" caso o atual presidente, Lula (PT), ganhasse as eleições de 2022.

"Eu quero um país digno para meus filhos viverem. Bolsonaro pode falar algumas coisas que eu não concordo, mas ele tem valores cristãos e vou apoiar ele até o fim. E o cristão que fica calado, depois não reclamar do que a esquerda quer fazer com o Brasil. Dica aos lacradores: Vão ler um pouco de história em vez de assistir tiktok”, reclamou Urach, reforçando sua defesa dos 'valores cristãos'.

“Eu não vou me calar e aceitar meu país virar um comunismo! Os artistas na grande maioria tem medo de se posicionar a favor do Bolsonaro, com medo de perder empregos e fãs! Eu não quero fãs, o único que tem que ser adorado é Jesus”, disse ela, em um post no Instagram, que posteriormente foi removido.

E, acrescentou: “Essa geração precisava de pai e mãe para educar essas crianças! Papai e mamãe olhem o que seus filhos estão fazendo na internet!".