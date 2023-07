Centro-Oeste: 150 famílias de baixa renda podem solicitar a troca das antenas parabólicas

Em 150 municípios da Região Centro-Oeste, famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital. A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais que operam na faixa de 3,5 GHz deixarão de funcionar para que o 5G seja implantado.

"O modelo antigo das parabólicas sofre com interferência do sinal 5G, já que os dois utilizam a mesma frequência. Com o avanço da quinta geração para redes móveis pelo país, a distribuição dos kits vem atingindo cada vez mais cidades. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as parabólicas digitais permitem que as famílias continuem desfrutando da programação variada com ainda mais qualidade", explicou o ministro da Comunicações, Juscelino Filho. "É importante reforçar que o agendamento e a instalação são gratuitas", completou.

Todos os estados da Região Centro-Oeste e o Distrito Federal possuem cidades que já contam com o agendamento para a troca de kits. Além de Brasília, moradores de 81 municípios de Goiás já podem substituir os equipamentos. Em Mato Grosso do Sul, 36 famílias podem susbtituir o equipamento. Em Mato Grosso, 31 famílias podem solicitar a troca. Veja a lista completa de cidades onde onde as trocas estão habilitadas nos 3 estados e Distrito Federal:

A ação é coordenada pela Siga Antenado (Entidade Administradora de Faixa – EAF) e acompanhada pelo Ministério das Comunicações (MCom) e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

BRASIL

Em todo o país, 1.610 municípios já estão aptos para que as famílias agendem a troca das parabólicas. O kit gratuito é composto por uma parabólica digital, um receptor, um controle remoto com pilhas e os cabos necessários para conectar os equipamentos ao televisor. A instalação é feita por técnicos do Siga Antenado que vão até a residência dos beneficiários no dia agendado. Para que a troca seja efetivada, o beneficiário precisa ter uma parabólica tradicional instalada e em funcionamento.

Mais de 500 mil famílias inscritas no CadÚnico foram beneficiadas com a instalação dos kits gratuitos. Para receber o equipamento, as famílias que se enquadram no perfil devem agendar a troca dos kits pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site do Siga Antenado. O beneficiário deve informar seus dados pessoais, o número do CPF e o Número de Inscrição Social (NIS).