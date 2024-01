Governo anuncia vacinação contra a dengue em Mato Grosso do Sul

O governo Federal inicia a vacinação contra a Dengue em Mato Grosso no Sul em fevereiro.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse que quantitativo de doses da vacina contra a Dengue ainda foram informadas e que a pasta aguarda uma nota técnica do Minsitério da Saúde sobre o cronograma de vacinação.

“Assim que o Estado receber essas doses fará a oferta e a entrega aos 78 municípios. Nesse primeiro momento, o Ministério da Saúde disse que o único município que não receberia essas doses seria o município de Dourados, visto que o município já recebeu um quantitativo através de um projeto entre o município e o laboratório, então para tanto, Dourados não receberia do Ministério da Saúde essas primeiras remessas, vindo a contemplar os demais municípios”, esclareceu Ana Paula. Eis um vídeo gravado por Ana sobre o assunto:

VACINA

A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar a vacina contra a dengue desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda, a Qdenga. Foto: Reprodução

O Brasil recebeu 1,32 milhão de doses da vacina contra Dengue no último sábado (20.jan.24). O imunizante desenvolvido pela farmacêutica Takeda foi encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda haverá uma segunda remessa com 570 mil doses a serem entregues ao SUS em fevereiro.

Além das doses recebidas na primeira remessa, o Ministério da Saúde adquiriu um total de 5,2 milhões de doses, que serão entregues até novembro de 2024.

O Ministério da Saúde, juntamente com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), definiu os critérios para a distribuição das doses, seguindo as recomendações daCâmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pela recomendação, as doses devem ser destinadas às regiões que tenham população superior a 100 mil e registraram alta transmissão nos últimos dez anos.

Ainda segundo a recomendação, o foco crianças e adolescentes de 10 a 14 anos — faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue (depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi liberada pela Anvisa).

ALCANCE

Ministra da Saúde, Nísia Trindade, em coletiva de imprensa para anúncio da estratégia de vacinação contra a dengue - Foto: Julia Prado

A ação coordenada pela pasta vai alcançar 521 municípios. O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. "Estamos desde novembro do ano passado em um processo de acompanhamento da dengue. Instituímos uma Sala de Situação de Arboviroses, também preocupados com Chikungunya e zika, porque são doenças associadas ao Aedes aegypti. A Sala reúne a equipe da Vigilância em Saúde e vários especialistas. Já tínhamos feito uma alerta de um prognóstico de aumento de casos nesses meses, o que tem se confirmado agora. Como sempre, os registros de casos não ocorrem de forma uniforme, em razão das características do nosso País, mas em algumas regiões vemos esse aumento expressivo dos casos", ressaltou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em coletiva sobre o assunto na 5ª. feira (25.jan.24).

Nísia Trindade alertou que 75% dos focos do mosquito transmissor estão em residências, o que mostra a importância do controle nesses locais. "Reduzir os casos de dengue tem que ser uma ação do governo, mas também de cada cidadão. Tem que ser uma união de esforços. É uma doença que, em alguns casos, agrava, e para isso, estamos adotando medidas para evitar hospitalizações e mortes que são evitáveis", disse.

Ministério da Saúde anuncia estratégia de vacinação contra a dengue

Para apoiar estados e municípios nas medidas de prevenção e controle, o governo do presidente Lula (PT) repassou R$ 256 milhões para todo o país.

Do valor total, R$ 111,5 milhões foram transferidos ainda em 2023, em parcela única, para fortalecer a vigilância e a contenção do Aedes aegypti — sendo R$ 39,5 milhões para estados e Distrito Federal e outros R$ 72 milhões para municípios. Além disso, haverá repasse de R$ 144,4 milhões para fomentar ações de vigilância em saúde em todo o país.

O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023. A inclusão foi analisada de forma célere pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS), que recomendou a incorporação.

DENGUE EM MATO GROSSO DO SUL

De acordo com o Boletim Epidemiológico Dengue, divulgado pela SES na 4ª feira (24.jan.24), foram registrados 1.019 casos prováveis da doença. Do total, apenas 146 foram confirmados.

Entre os 79 municípios do estado, Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos e Costa Rica classificam-se com alta incidência de casos prováveis até o momento. Além disso, 5 municípios apresentam incidência média, enquanto 48 atingem baixa incidência. 22 cidades ainda não registraram ocorrências de dengue.

De acordo com Mauro Lúcio Rosário, coordenador de Controle de Vetores da SES, a mobilização da população deve ser constantemente incentivada, visto que as residências são os principais locais de criadouro pelo acúmulo de água parada. “Mais de 80% dos focos positivos do mosquito Aedes aegypti estão nas residências, em ralos, calhas, caixa-d'água destampadas, plantas com água, e a maior concentração dos problemas encontrados pelos agentes de combate às endemias são resíduos sólidos (lixo) desprezados conscientemente pela população dentro de suas casas”.

FOCO DA VACINAÇÃO EM MS

Segundo estimativa realizada pelo Ministério da Saúde, os municípios de Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã somam 88.760 crianças e adolescentes, entre 10 e 14 anos.

REGIÕES DE SAÚDE EM MS

As vacinas serão enviadas à 78 municípios sul-mato-grossenses — exceto Dourados. Eis as regiões de Saúde onde imunização contra a Dengue será entregue:

CAMPO GRANDE

Campo Grande, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Maracaju, Jardim, Coxim, Guia Lopes da Laguna, Sidrolândia, Pedro Gomes, Chapadão do Sul, Rochedo, Anastácio, Camapuã, Bonito, Figueirão, Nova Alvorada do Sul, Aquidauana, Jaguari, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Sonora, Ribas do Rio Pardo, Alcinópolis, Caracol, Corguinho, Bela Vista, Rio Verde de Mato Grosso, Paraíso das Águas, Terrenos, Rio Negro, Nioanque, Porto Murtinho, Bodoquena e Bandeirantes.

DOURADOS

Naviraí, Ponta Porã, Aral Moreira, Sete Quedas, Novo Mundo, Caarapó, Coronel Sapucaia, Amambai, Itaquiraí, Laguna Carapã, Ivinhema, Antônio João, Rio Brilhante, Douradina, Batayporã, Jateí, Deodápolis, Nova Andradina, Fátima do Sul, Paranhos, Itaporã, Novo Horizonte do Sul, Vicentina, Juti, Iguatemi, Angélica, Eldorado, Glória de Dourados, Japorã, Anaurilândia, Taquarussu e Tacuru.

TRÊS LAGOAS

Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Inocência, Água Clara, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo, Bataguassu, Cassilândia e Paranaíba.

CORUMBÁ

Corumbá e Ladário.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

Com o início do período das chuvas e das altas temperaturas, e diante do alerta emitido pela OMS sobre o aumento das arboviroses em razão das mudanças climáticas — somadas ao cenário nacional de reaparecimento dos sorotipos DENV-3 e DENV-4 — o Ministério da Saúde coordenou uma série de atividades preparatórias para a sazonalidade de 2024.

De acordo com o Informe Semanal das Arboviroses Urbanas do Ministério da Saúde, entre as semanas epidemiológicas 1 a 3 deste ano, foram registrados 120.874 casos prováveis e 12 óbitos por dengue. Em 2023, houve a notificação de 44.753 casos prováveis e 26 óbitos no Brasil. Já em 2022, o Brasil bateu o recorde da série histórica com 1.016 mortes pela doença, além de quase 1,5 milhão de casos.

Em novembro, como parte das ações de comunicação regionalizada, a pasta lançou novas campanhas de mobilização social, voltadas à realidade de cada região do país e peculiaridades desse cenário epidemiológico. No mês seguinte, foi instalada a Sala Nacional de Arboviroses, um espaço permanente de monitoramento em tempo real dos locais com maior incidência das doenças. Com a medida, é possível direcionar as ações de vigilância de forma estratégica nas regiões mais afetadas.

MÉTODO WOLBACHIA

Trinta e dois milhões de wolbitos, mosquitos da dengue com o Wolbachia, já foram soltos em 33 bairros de Campo Grande (MS), com a missão de reduzir os casos de Dengue, Zika e Chikungunya. Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde também expandiu, em 2023, o método Wolbachia como estratégia adicional de controle das arboviroses.

A pasta fez o repasse de R$ 30 milhões para ampliar a tecnologia em seis municípios: Uberlândia (MG), Natal (RN), Presidente Prudente (SP), Londrina (PR), Foz do Iguaçu (PR) e Joinville (SC), além das cidades já incluídas na pesquisa, que são Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Petrolina (PE), Niterói (RJ) e Rio de Janeiro (RJ).

A iniciativa consiste na liberação de mosquitos da espécie Aedes aegypti infectados por uma bactéria intracelular do gênero Wolbachia, que apenas infecta insetos, e atua bloqueando a capacidade de transmissão dos vírus pelo mosquito.