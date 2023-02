Helicóptero com dois brasileiros cai e explode no Paraguai

Um helicóptero brasileiro caiu às 8h desta 5ª.feira (9.fev.23), numa área de mata de Yby Yaú, Concepción, no Paraguai, e explodiu no impacto. 'Havia dois corpos próximo aos destroços', disse a Polícia Nacional.

O comissário Feliciano Martínez, diretor da Polícia Nacional de Concepción, disse à Rádio Monumental 1080 AM que os mortos eram homens de nacionalidade brasileira.



A aeronave saiu do Brasil, informou o correspondente Justiniano Riveros ao NPY.



Segundo os investigadores, os corpos não foram carbonizados, o que leva a crer que os homens saltaram ou foram arremessados para fora da aeronave, antes do impacto do veículo contra o solo.

Martínez disse à estação que se trata presumivelmente de um helicóptero de uso privado.



O subcomandante da Polícia Nacional, Baldomero Jorgge Benítez, alegou que testemunhas viram a aeronave colidir com uma linha de alta tensão. Próximo do local, a imagem (abaixo) mostra que há uma torre de energia:

Uma comissão do Ministério Público e das forças de segurança estão indo ao local para apurar o caso.