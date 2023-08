Novo PAC vai investir R$ 93,9 bilhões no Maranhão; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança nesta 6ª feira (.11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Somente no Maranhão, o programa vai investir R$ 93,9 bilhões em obras.

As obras mais importantes para o Maranhão que vão receber investimento para avanço é a adequação da BR-135/316 — Miranda do Norte — Timon; a duplicação da BR-010 - Imperatriz-Açailândia; a universalização do abastecimento de água em Barreirinhas, São Luís e Imperatriz e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas: