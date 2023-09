Governo oferece R$ 123 mil para prender brasileiro feminicida nos EUA

Danilo Souza Cavalcante, um brasileiro condenado por feminicidio nos Estados Unidos, está foragido há 12 dias. Fontes disseram que Cavalcante escapou da prisão do condado de Chester escalando as paredes do prédio prisional por volta das 8h30, horário local (13h30 BST), da 5ª feira (31.ago.23). Eis o vídeo:

Desde então, as forças de segurança americana montaram uma operação com agentes da Swat, delegados federais, agentes de polícia estaduais e do condado de Chester para prender o foragido. A operação envolve mais de 400 policiais de diferentes esferas de governo, helicópteros e drones.

De acordo com a imprensa dos EUA, o Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como "extremamente perigoso".

As autoridades da Pensilvânia aumentaram o prêmio para quem der informações sobre seu paradeiro para US$ 25 mil (R$ 123 mil).

Há a possibilidade de Danilo ainda estar na Pensilvânia. Moradores foram aconselhados a verificar as câmeras de segurança e ficar em casa por causa da caçada.

Danilo foi flagrado já sem barba pela câmera da campainha de uma casa na região de Phoexniville, cerca de 40 km da cadeia de onde Danilo fugiu. Os policiais acreditam que ele possa ter roubado uma van branca para se locomover. As imagens mostraram que Cavalcante está sem barba e vestindo um moletom verde com capuz, boné de beisebol preto, calça verde de prisão e sapatos brancos.

A polícia disse que o roubo da van não foi percebido até que as autoridades vasculharam a área em busca de um veículo roubado. A polícia afirmou que Cavalcante conseguiu roubar a van porque as chaves foram deixadas lá dentro. Foto: Reprodução

Quanto à van roubada, a polícia diz que Cavalcante a abandonou em um campo atrás de um celeiro em East Nantmeal Township depois de aparentemente ficar sem gasolina. O veículo foi encontrado por volta das 10h40 do domingo (10.set).

Também no domingo (10.set), a polícia prendeu a irmã de Cavalcante. O Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE), disse que ela havia ultrapassado o prazo de permanência.

O tenente-coronel George Bivens disse que a polícia estadual está autorizada a usar força letal se Cavalcante não estiver se rendendo ativamente.

LISTA DA INTERPOL

Nest 2ª feira (11.set.23) a Interpol incluiu Danilo em sua lista vermelha de procurados.

CRIMES COMETIDOS

Danilo Sousa Cavalcante não aceitava o fim do relacionamento com Débora Evangelista Brandão — Foto: Montagem/g1

Ele é condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville em abril de 2021. As crianças da vítima presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Além disso, a apuração revelou que Débora descobriu que Cavalcante era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017. Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato de Débora.

ASSASSINATO DO AMIGO

Danilo Sousa (à esq.) e Valter Júnior (à dir.) — Foto: Foto: Chester County Government e Arquivo Pessoal

Danilo é procurado no Brasil suspeito de matar Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos, em 5 de novembro de 2017, numa lanchonete de Figueirópolis, no Tocantins.

Segundo a polícia e o Ministério Público, Danilo matou o estudante Valter Júnior, que era amigo dele, com cinco tiros.

As investigações apontam que o motivo do assassinato seria uma dívida: "Quando eu tô fazendo um lanche aqui escutei uns estouros: tá, tá [sic]. Aí escutei gritando: "rapaz, o cara matou o amigo dele." Eu vi o rapaz no chão, uma pessoa saindo aqui e um carro saiu em seguida”, relatou o comerciante Evaldo Barbosa, testemunha do caso.

No mesmo ano que matou Valter, Cavalcante foi morar em Porto Rico e, mais tarde, voltou ao Brasil. Em janeiro de 2018, ele conseguiu embarcar para os Estados Unidos pelo aeroporto de Brasília (DF). Isso aconteceu porque o mandado ainda não havia sido registrado no banco nacional de mandados. Ou seja, a informação sobre o crime ainda estava disponível somente para as autoridades tocantinenses.

A Justiça do Tocantins só tomou conhecimento da prisão de Danilo nos Estados Unidos após uma notificação feita pela Polícia Federal, após informações recebidas da Polícia Internacional (Interpol).

Em 4 de novembro de 2022 o juiz Jossanner Nery Nogueira Luna pediu uma videoconferência com o réu, que estava preso nos EUA, inclusive designando a participação de um tradutor para acompanhar a audiência.