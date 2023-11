Vídeo: ambulâncias atacadas por Israel tinham civis e crianças (imagens fortes)

O Ministério da Saúde da Palestina denunciou que um ataque israelita na sexta-feira (3.nov.23) teve como alvo ambulâncias que saiam de um hospital na Faixa de Gaza. O cruel ataque matou 13 pessoas, entre elas várias crianças que receberam primeiros socorros no Complexo Médico Al-Shifa e seriam transportados para o Egito para receberem tratamentos complementares. Israel, no entanto, impediu isso ceifando a vida dos civis de maneira brutal. Um vídeo mostra jovens corpos despedaçados próximo aos veículos hospitalares destruídos:

Israel bombardea a los civiles desplazados y a ambulancias de heridos en la entrada del hospital de Shefa, que se dirigía al paso fronterizo de Rafah con Egipto. pic.twitter.com/AOArWw3qLj — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 3, 2023

O porta-voz do ministério, Ashraf Al-Qudra, disse além dos 13 mortos, 26 palestinos ficaram feridos no ataque israelense às ambulâncias.

Crimes de guerra cometidos por Israel tem sido acobertados por potências do oriente, devido a isso, a jutificativa para mais ese crime foi que "suspeitava-se que as ambulâncias levavam integrantes do Hamas". Para isso, dezenas de civis foram mortos, mas não há informações se alguém do Hamas morreu.

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse estar “profundamente chocado”. Ele acrescentou na plataforma X: “Dizemos mais uma vez: pacientes, cuidadores, instituições e ambulâncias devem ser protegidos em todos os momentos. Sempre".

Em vídeo palestino mostra criança despedaçada por bombas de Israel: