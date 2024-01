Cachorrinha Onyx está desaparecida no Coronel Antonino

O comerciante Hudson, morador do bairro Vilas Boas está procurando sua cachorrinha Onyx, que desapareceu às 11h da 2ª. feira (15.jan.24), na região da Praça do Peixe, em Campo Grande (MS).

Onyx é uma fêmea de 9 anos, mestiça de Pit Bull e Dogue de Bordeaux com pelagem preta e duas manchas brancas no peito e no pescoço. Conforme o tutor, Onyx sempre usa coleira com placa de identificação, mas devido a uma dermatite a coleira precisou ser retirada recentemente.

Na manhã de hoje (18.jan), por voltas das 8h, Onix foi fotografada por uma repórter do MS Notícias dentro da UPA Coronel Antonino.

Cachorrinha Onyx no UPA Coronel Antonino. Foto: Aly freitas

Lá, a cachorrinha permaneceu deitada por algumas horas antes de desaparecer novamente. As fotos foram publicadas em grupos de proteção animal da Capital e logo chegaram ao tutor. “Eu fui diretamente pra lá [na UPA], mas infelizmente, quando eu cheguei, ela já não estava mais lá. Espero que a gente possa encontrar ela o mais rápido possível”.

O contato para quem avistar Onyx é o WhatsApp (67) 99939-8080.