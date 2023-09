Energisa assina convênio de eficiência energética com instituições

Duas instituições sediadas em Campo Grande são as mais novas beneficiárias do Programa de Eficiência Energética da Energisa: o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região e a Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste.

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, assinou convênio com o Diretor-Geral do TRT Campo Grande, Alencar Minoru Izumi, e o Chefe da Seção de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inovação, Mateus Cominetti, que contemplará as seguintes ações: substituição de luminárias, projetores e lâmpadas convencionais por luminárias, projetores e lâmpadas de LED com Selo PROCEL de Economia de Energia e instalação de sistema de automação e sensores de presença nos equipamentos de iluminação. Estima-se que haverá uma economia de energia de 202,86 MWh/ano (23% de economia). O investimento previsto para execução do projeto será de R$ 292 mil.

O diretor-presidente da Energisa MS, Marcelo Vinhaes, assinou convênio com o Diretor-Geral do TRT Campo Grande, Alencar Minoru Izumi, e o Chefe da Seção de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inovação, Mateus Cominetti. Foto: Reprodução

"Acho que podemos contribuir um pouco com essa linha e diretriz que o TRT Campo Grande tem buscado de ter uma instalação eficiente e uma instalação adequada, que cada vez consuma menos energia. Acho que levarmos um projeto de eficiência energética, fazer toda a parte de iluminação ajuda, contribui com essa linha que o TRT Campo Grande está seguindo", afirmou Vinhaes.

Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, assinou convênio para obras de eficiência energética na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste. Foto: Reprodução

Em outra assinatura, o diretor técnico e comercial da Energisa MS, Paulo Roberto dos Santos, assinou convênio para obras de eficiência energética na Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste, com o comandante militar do oeste, General de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha. O investimento previsto é de R$ 345,4 mil e contemplará as seguintes ações: substituição de luminárias, projetores e lâmpadas convencionais por luminárias, projetores e lâmpadas de LED e substituição de equipamentos de ar-condicionado de baixo rendimento por equipamentos de ar-condicionado eficientes. A economia de energia prevista é de 169,44 MWh/ano.

General do Exército Baganha realiza assinatura com a Energisa. Foto: Reprodução

O projeto das instituições faz parte do Programa de Eficiência Energética – PEE da Energisa, e segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

EDITAL ABERTO PARA NOVOS PROJETOS

O Grupo Energisa está com chamada pública aberta para seleção de projetos para o Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para este ano, serão aportados mais de R$ 30 milhões em iniciativas das nove distribuidoras do Grupo, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia.

O programa está em linha com os nove compromissos Ambiental, Social e de Governança (ASG) assumidos em 2022 pelo Grupo Energisa e contribui com a ambição da companhia em se tornar Net Zero.

Os recursos do PEE poderão ser direcionados para projetos rurais, de infraestrutura de iluminação pública, organizações sociais, empresas e órgãos públicos. Todos os clientes das áreas de concessão das distribuidoras do Grupo podem participar do edital, que ficará aberto até o dia 6 de novembro.

“Através do Programa de Eficiência Energética, buscamos promover a transformação do mercado de eficiência energética e, acima de tudo, estimular o desenvolvimento de novas tecnologias. O PEE tem ainda a importante missão de fomentar hábitos de consumo racional da energia elétrica. Dentro do Grupo Energisa, a atuação em tema ASG é parte integrante da estratégia de crescimento, ainda mais em um cenário de mudanças climáticas. Nesse sentido, o programa é mais uma oportunidade de mitigarmos os impactos dos nossos negócios no planeta”, afirma o coordenador de Eficiência Energética, Thiago Oliveira.

O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Para se inscrever, confira o edital no endereço: https://www.grupoenergisa.com.br/programa-de-eficiencia-energetica.

Os resultados dos selecionados serão divulgados no dia 2 de fevereiro de 2024.