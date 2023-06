Prefeita entrega 71 novos ônibus e anuncia término de reformas em terminais

A prefeita Adriane Lopes (PP), entregou às 10h desta 4ª feira (28.jun.23), junto com o Consórcio Guaicurus, 71 novos ônibus para renovação da frota do transporte público coletivo em Campo Grande (MS).

Trata-se da maior entrega de veículos dos últimos dez anos e faz parte do conjunto de melhorias no transporte da Capital.

"Desde o início do mandato estou trabalhando pra levar melhorias para o transporte, para que se torne mais atrativo e que seja cumprido o contrato. O usuário precisa ter uma tarifa justa. Vamos continuar cobrando da empresa para que faça melhorias. Vamos reivindicar que seja renovada a frota na sequência", garantiu a prefeita durante cerimônia de entrega da na em frente à Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena.

A prefeita Adriane Lopes. Foto: Roberto Ajala

O montante representa substituição de 15% do total de 473 veículos e é prevista em contrato para idade média de cinco anos.

Novos ônibus têm mais acessibilidade. Foto: Roberto Ajala | Agereg

Todos os ônibus possuem acessibilidade e serão incorporados as linhas conforme cronograma da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran).

Além dos carros novos, Adriane anunciou que serão concluídas as obras de reforma nos terminais Guaicurus, Júlio de Castilho, Bandeirantes, General Osório e Nova Bahia.

Em nome da bancada estadual, o deputado Lídio Lopes, no ato representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. “É um momento histórico. São 71 ônibus zero quilômetros para atender a população, uma das maiores conquistas dos últimos tempos para Campo Grande”.

O deputado estadual Lídio Lopes (Patriota). Foto: Roberto Ajala | Agereg

Em nome da Câmara Municipal, o presidente da Casa de Leis vereador Carlão Borges reconheceu a iniciativa do Executivo Municipal pela entrega expressiva de veículos para renovação da frota. “Parabenizo a prefeita Adriane Lopes, pois, em muitos anos, não me lembro de Campo Grande receber uma entrega de ônibus nessa quantidade”, disse Carlão.

Ao microfone discursa o vereador Carlão Borges. Foto: Divulgação

COMO VÃO SER INTEGRADOS A FROTA

O diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, explicou como será a introdução dos novos veículos às linhas convencionais. “Esses 71 ônibus vão entrar em operação gradativamente a partir de 1° de julho, atendendo todas as regiões da cidade. Nós realizamos diariamente o cálculo de reforço nos horários de pico, em determinados locais da cidade, que muda conforme as atividades, calendário da cidade e etc. Esses novos ônibus vão atender diversas linhas em toda a cidade substituindo a frota antiga”.