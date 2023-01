Em menos de um mês, ações de Eduardo Riedel já dizem a que veio o governador

Na próxima 3ª.feira (17.jan.23), estarão disponíveis para os 87 mil beneficiários do "Mais Social" em Mato Grosso do Sul mais de R$ 26 milhões relativos ao repasse de janeiro. Este auxílio foi criado no governo de Reinaldo Azambuja (PSDB) e será mantido por seu sucessor, Eduardo Riedel. Seu compromisso maior é direcionado em duas prioridades maiores: a inclusão social, com geração de emprego e renda, e o crescimento econômico, com os esteios do equilíbrio financeiro, da responsabilidade fiscal e da sustentabilidade.

Pode parecer uma tarefa impossível, assim como parecia nos oito anos de Reinaldo Azambuja. Mas o novo governo já demonstra, em menos de um mês, que tem a possibilidade nas mãos. A garantia com Riedel não é casual: ele foi o principal pensador do planejamento e da estratégia de gestão daquele período. Fez sua campanha na disputa sucessória escorado nas diretrizes que já havia implementado e acrescentando soluções para ajustá-las às novas realidades que terá pela frente.

Nos vários desafios pertinentes à ascensão inclusiva da sociedade, especialmente os segmentos mais vulneráveis, a atenção de Eduardo Riedel está presente, com objetividade e eficácia. Além de medidas emergenciais como o "Mais Social, outras providências alinhadas para enfrentar os impactos da crise econômica e a pandemia de Covid-19 foram preservadas. Aí está o exemplo do Programa "Conta de Luz Zero", que ele acaba de prorrogar por mais 14 meses, ao assinar o decreto para que o Estado continue pagando as tarifas de energia elétrica de 152 mil famílias sul-mato-grossenses sem a renda necessária para cumprir esse compromisso.

MODERNIDADE E DESENVOLVIMENTO

O avanço na qualificação dos modelos de inclusão e crescimento atende às necessidades fundamentais, com políticas públicas que cuidam de questões como capacitação profissional, incentivo ao empreendedorismo, diversificação da economia e acesso à tecnologia. Estas e outras habilitações não só tendem a conservar o Estado entre os primeiros nos rankings de desempenho, como também reforçam seu poder de atrair investimentos.

Para ter uma ideia, há muitos indicadores sobre os resultados do planejamento que teve em Riedel seu grande idealizador. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundec) alimenta-se com renovado fôlego financeiro e operacional. Se haviam sido direcionados cerca de R$ 182 milhões para os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, semelhante crescimento também está assegurado, incluindo recursos para a formação com bolsas do ensino médio até o pós-doutorado.

Presidente da Fundação, Márcio Araújo aposta: Mato Grosso do Sul se tornará referência nacional e até internacional em investimentos nesta área. Atualmente, o Estado lidera o ranking nacional de investimentos em bolsas de Mestrado e Doutorado, segundo o Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa (Confap). Para Riedel, um estado só cresce quando há evolução no conhecimento e acesso à tecnologia e aos ensinos qualificadores. Isto, em outras palavras, significa "valorização das pessoas".

No fortalecimento e na diversificação da economia, a agricultura e a indústria constituem alvos de primeira grandeza nas intervenções incentivadoras da gestão, segundo Riedel. Do pequeno agricultor, com a agricultura familiar, aos médios e grandes investidores, a produção para o sustento da família e o abastecimento dos mercados interno e externo ganham reforço. Um dos segmentos locais que se agigantam no Brasil e no exterior é a pecuária.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) já amplia as parcerias destinadas ao desenvolvimento da pecuária sustentável no Pantanal.

Segundo o governador, a meta é evidenciar a sustentabilidade da carne pantaneira e o diferencial da sua produção, para conquistar novos mercados consumidores, cada vez mais exigentes. Isto vai melhorar a remuneração dos produtores e torná-los mais competitivos. No Estado são abatidas de 50 mil a 70 mil cabeças de gado por ano com a certificação de sustentabilidade, índice que equivale de 5% a 7% dos abates anuais no Pantanal.

INFRAESTRUTURA

Para a política municipalista, já consolidada, Riedel trouxe notícias das mais alvissareiras. Além de manter as bases financeiras e operacionais que garantiram nos oito anos anteriores a realização de obras nos 79 municípios, o governador vai trabalhar para que todas as comunidades sejam beneficiárias potenciais e diretas de investimentos públicos e privados. Um deles é a Rota Bioceânica, que embora tenha como pontos de referência Porto Murtinho e cidades do Sudoeste, seu impacto de afirmação econômica e social se estenderá a todo Estado.

Riedel vai dar continuidade ao programa de obras de infraestrutura, que abraça as demandas das quatro regiões e responde aos apelos de aproveitamento das potencialidades locais. Na logística de transporte, por exemplo, o governador quer investir fortemente para eliminar os gargalos que ainda restam na malha viária, tanto a estadual como a federal e as vicinais, que servem o interior dos municípios. Vale frisar que Riedel deixa claro seu olhar no poder de atração que a logística exerce junto aos investidores.

Mato Grosso do Sul é servido pelos diferentes modais de transporte (hidrovia, rodovia e ferrovia), além de possuir duas grandes rotas de saída fronteiriça, ambas inscritas no mapa de rotas bioceânicas para chegar aos portos do Chile e ganhar o acesso ao oceano Pacífico. Uma é a de Porto Murtinho, atravessando Paraguai, Argentina, Peru e Chile. Outra é a de Corumbá, na fronteira com a Bolívia. Em ambas, já são utilizados ou tiveram implantação iniciada os modais hidroviário e rodoviário. Falta reabilitar a antiga Ferrovia Brasil-Bolívia, de Corumbá a Santa Cruz de la Sierra.

Numa avaliação estudada e credenciada por indicadores oficiais de resultados, as perspectivas de um avanço histórico no desenvolvimento humano e econômico dos sul-mato-grossenses estão com seus passos trilhando caminhos concretos. Riedel, confiante, lembra que na campanha e durante toda sua trajetória na vida pública diz não ser homem de fazer promessas. "Eu assumo compromissos, aqueles que tenho certeza de que irei cumprir", enfatiza. E esses compromissos não se enquadram no acervo dos encargos simples ou fáceis - o monstro desafiador é o que instiga e encoraja o governador a enfrentá-lo e vencê-lo.