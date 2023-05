Governo brasileiro pressiona Espanha após Vini Jr. ser alvo de racismo

O jogador brasileiro Vini Jr., que atua no Real Madrid, da Espanha, voltou a ser alvo de torcedores que entoaram cânticos racistas durante uma partida de futebol entre o clube madrilenho e o Valencia, no domingo (21.mai.23).

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Durante a partida, em razão dos insultos racistas, Vini bateu-boca com Mamardashvili, goleiro da equipe adversária, e, após receber um mata leão de um adversário, o VAR viu que o brasileiro acertou um tapa no rosto do jogador e foi expulso.

O jogo chegou a ser paralizado por oito minutos no segundo tempo após o atacante do Real Madrid ser chamado por de "macaco" por torcedores. Vini Jr. chegou a identificar um dos torcedores que proferiram os cânticos racistas. Os torcedores não sofreram punições até o momento.

Em apoio ao atleta, Governo do presidente Lula (PT), vai acionar autoridades esportivas espanholas e pedir providências de patrocinadores e do governo diante dos recorrentes episódios de racismo contra o brasileiro.



O presidente Lula abriu a coletiva em que fez um balanço dos trabalhos da comitiva nacional no encontro do G7, no Japão, neste domingo, com um gesto de solidariedade ao jogador que também representa a Seleção Brasileira.



“Não é possível que, quase no meio do século 21, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol. Não é justo que um menino pobre, que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, seja ofendido em cada estádio que comparece”, disse o presidente Lula. “É importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a liga de outros países, tome sérias providências porque não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem contra dos estádios de futebol”, cobrou.

Queria fazer um gesto de solidariedade ao @vinijr, um jovem que certamente é o melhor jogador do Real Madrid, e que sofre repetidas ofensas. Espero que a Fifa e outras entidades tomem providências, para não deixar que o racismo tome conta do futebol. — Lula (@LulaOficial) May 21, 2023

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, informou que o Brasil vai notificar oficialmente as autoridades espanholas e a La Liga, responsável pelo torneio de futebol profissional espanhol. “Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vini Jr. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, afirmou a ministra em seu perfil no Twitter.

A ministra @AnielleFranco mandou um recado diretamente para o jogador Vinicius Junior. O governo do Presidente Lula está empenhado em combater o racismo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Nosso apoio e solidariedade @vinijr. pic.twitter.com/7UeRG56JYg — Maria do Rosário (@mariadorosario) May 22, 2023





Anielle lembrou que esteve no início do mês na Espanha e firmou, com a ministra equivalente de sua área, Irene Monteiro, um compromisso bilateral de combate ao racismo, à xenofobia e a formas correlatas de discriminação. Um dos destaques do acordo é exatamente a previsão de que os países “dediquem atenção especial à luta contra o racismo nas atividades esportivas”. A ministra, inclusive, concede coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 22/5, para detalhar novas ações em relação ao tema.

RESPONSABILIDADE COLETIVA

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, cobrou uma postura mais firme de entidades esportivas, governos, da imprensa e de patrocinadores. Em especial depois que o presidente de La Liga, Javier Tebas, optou num primeiro instante não por se posicionar contra o ato de racismo do fim de semana, mas por acusar Vini Jr. de criticar e injuriar a entidade.

E eis que o Presidente da La Liga resolve, ao invés de se solidarizar com @vinijr, atacar o atleta pelas redes sociais. Para além do destempero do cartola, seria o caso de se perguntar como as empresas que patrocinam a La Liga se posicionam diante de algo(continua) — Silvio Almeida (@silviolual) May 21, 2023

“Em vez de se solidarizar com Vini Júnior, o presidente de La Liga resolve atacar o atleta pelas redes sociais. Para além do destempero do cartola, seria o caso de se perguntar como as empresas que patrocinam a La Liga se posicionam”, afirmou o ministro.

+ Reafirmo: a La Liga, as entidades europeias de futebol, a FIFA, os clubes, as empresas patrocinadoras, parte da imprensa e os governos estão sendo coniventes e se servindo do racismo. Devem, por isso, ser chamados à responsabilidade, juntamente com os agressores diretos — Silvio Almeida (@silviolual) May 21, 2023

Segundo Silvio Almeida, o racismo se tornou parte integrante do espetáculo esportivo, em que se pagam ingressos para odiar sem freios morais ou políticos. “A La Liga, as entidades europeias de futebol, a FIFA, os clubes, as empresas patrocinadoras, parte da imprensa e os governos estão sendo coniventes e se servindo do racismo. Devem, por isso, ser chamados à responsabilidade juntamente com os agressores diretos”, escreveu em seu perfil no Twitter.

E, sim, @vinijr está tendo seus direitos violados e é preciso fazer algo quanto a isso. Se um dos melhores jogadores do mundo é assim tratado, imaginem o que acontece com aqueles que não tem a mesma visibilidade. É em nome destes também que providências precisam ser tomadas. — Silvio Almeida (@silviolual) May 21, 2023

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, adotou o mesmo tom de exigir ações concretas da cadeia de produção que move o futebol espanhol. “Minha solidariedade ao jogador. Isso é deplorável, inaceitável e deve ter consequências. Espero que essas empresas façam alguma coisa de sério e efetivo sobre o inaceitável e reiterado racismo contra Vinicius Júnior”.

Espero que essas empresas façam alguma coisa de sério e efetivo sobre o inaceitável e reiterado racismo contra Vinicius Júnior na Espanha >> pic.twitter.com/Tg3X8bNkum — Flávio Dino (@FlavioDino) May 22, 2023

OUTRAS REPERCUSSÕES

Gianni Infantino, presidente da FIFA - "Toda a nossa solidariedade com Vinícius. Não há lugar para racismo no futebol ou na sociedade e a Fifa apoia todos os jogadores que o sofreram em sua própria carne".

Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - "Até quando ainda vamos vivenciar, em pleno século XXI, episódios como o que acabamos de presenciar, mais uma vez, em La Liga? Até quando a humanidade ainda será apenas espectadora e cúmplice de atos cruéis de racismo? Até quando vamos precisar lembrar que é crime? Até quando vamos ter que lutar por atitudes concretas e eficazes dentro e fora dos campos? Não há alegria onde há racismo. Você tem todo o nosso carinho e de todos os brasileiros, @vinijr. Não só você, mas todos que sofreram e sofrem com essa doença mundial, que é o racismo. A cor da pele não pode mais incomodar".