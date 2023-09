Lula vai entregar o ministério do Esporte ao PP, para ter Fufuca ministro

O presidente Lula (PT) pretende entregar o Ministério do Esporte, atualmente liderado por Ana Moser, para o Partido Progressista (PP). O PP entregou uma lista ao presidente, com pedidos para assumir o ministério, por meio do deputado André Fufuca (PP-MA), líder do PP na Câmara e futuro ministro de Lula. No entanto, a decisão final sobre a substituição de Moser ainda não foi tomada pelo presidente.

O PP também pede a criação do Fundo Nacional do Esporte, que seria financiado com verbas de emendas parlamentares.

O partido de Fufuca e Arthur Lira ainda exige a troca da atual presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, por um quadro indicado pelo partido, a ex-deputada Margarete Coelho.

Outras mudanças no governo também estão sendo cogitadas, como a entrega da pasta de Portos e Aeroportos, ocupada por Márcio França, para Silvio Costa Filho, do Republicanos, e a criação do Ministério da Pequena Empresa ou a transferência de França para o Ministério de Ciência e Tecnologia.

EX-ADVERSÁRIO

Fufuca é cria integrante da tropa de choque do ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. O aliado de Cunha também votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

Em 2021, também atuou como amigão do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante a fracassada gestão em meio a pandemia. E o mais agravante, neste ano, Fufuca votou a favor do marco temporal para demarcação de terras indígenas — texto que contrariava o atual governo.

Apesar de todos os indícios de que o político é uma 'serpente da extrema direita', na 3ª feira (18.jul.23), Fufuca se reuniu com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Após o encontro, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a entrada do PP, assim como do Republicanos, no governo está “consolidada”. Na prática, a nomeação de Fufuca vai selar a aliança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a gestão Lula. Já havíamos sinalizado isso aqui no MS Notícias.