Novo PAC vai investir R$ 98,5 bilhões em Goiás; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança nesta 6ª feira (.11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Em Goiás, o programa vai investir R$ 98,5 bilhões em obras.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para Goiás, como o Hospital do Câncer, o BRT de Luziânia e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Uma forte parceria entre governo federal e setor privado, estados, municípios e movimentos sociais é marca do novo programa para gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais em um esforço comum e comprometido com a transição ecológica, neoindustrialização, crescimento com inclusão social e sustentabilidade ambiental.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas: