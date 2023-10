Zagueiro infarta ao vencer partida no campeonato sul-mato-grossense

O zagueiro Luiz Claudio Oliveira, de 36 anos, do Corumbaense Futebol Clube, sofreu um infarto no domingo (15.out.23), após vencer uma partida no campeonato sul-mato-grossense de futebol. Ele foi internado no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande (MS).

Após ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), ele passou por um cateterismo e foi colocado um stent em seu peito. Atualmente, o jogador permanece internado, mas não corre risco.

O problema cardíaco afetou o atleta após a partida de reestreia do Carijó no Estádio Jacques da Luz, logo depois da vitória por 2x1 sobre o Naútico FC.

O jogo foi válido pela 1ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B 2023. Na 2ª rodada, o Corumbaense recebe o Águia Negra, sábado (21.out.23), às 16h, no Estádio Arthur Marinho.