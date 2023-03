Desaparecido há 3 dias, Danilo é achado morto próximo a Orla Morena

A Polícia Civil encontrou na manhã desta 4ª.feira (8.mar.23) o corpo de Danilo Cezar de Jesus Santos, de 29 anos, estudante desaparecido desde o dia o domingo (5.mar), após deixar uma casa noturna, localizada na Esplanada Ferroviária, no Centro de Campo Grande (MS).

Danilo foi visto pela última vez descendo a Rua Antônio Norberto de Almeida, na região da Orla Morena.

O corpo de Danilo foi encontrado no cruzamento das ruas Cândido Mariano com a Allan Kardec, próximo a Orla Morena. A suspeita é de que Danilo tenha sido vítima de latrocínio.

Um homem conhecido como 'Maranhão' suspeito pelo crime, foi preso por ocultação de cadáver.

Segundo informações, após o desaparecimento do estudante, os policiais de posse de câmeras de segurança refizeram o trajeto de Danilo que é visto na companhia de outra pessoa.

COMO ELE SUMIU?

Segundo Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol), por volta das 19h do domingo (5.mar), Danilo saiu com amigos e às 22h daquele dia foi se divertir na Loop Music Hall, na Rua Doutor Temistocles, no Centro da Capital.

No amanhecer da 2ª.feira (6.mar), os amigos foram embora e deixaram Danilo em frente a casa noturna, desde então ele estava desaparecido.

No final da 2ª, familiares passaram a procurar Danilo em unidades de Saúde, mas ele não foi encontrado.

Quando sumiu, Danilo usava um short jeans, camiseta polo cinza, tênis colorido e uma pochete cinza.