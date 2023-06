Empresário é executado por dono de camiseteria em Jardim

O empresário do ramo de suplementação animal, Gilbert Maciel Nogueira, de 60 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã desta 6ª feira (30.jun.23), em sua propriedade rural em Jardim (MS). O suspeito do crime é o micro-empresário Adão Viapiana, dono da Cobra Verde Camiseteria, loja de roupas com unidades em Jardim e em Bonito (MS).



De acordo com as informações apuradas junto às Polícias Civil e Militar de Jardim, o crime teria motivação passional. Adão estaria em trâmites para separação da esposa, quando descobriu que ela estava supostamente se relacionando com Gilberto. A vítima era casasa.



Segundo fontes da Polícia Militar, Adão mora em Bonito, mas foi até Jardim para tirar satisfação com Gilbert. Na fazenda da vítima, ambos brigaram. Horas depois, um funcionário da propriedade rural de Gilbert acionou a polícia após o achar morto.



No corpo de Gilbert, foram encontradas marcas de tiros e a camionete da vítima estava com sinais de um possível incêndio.



Equipes das polícias Civil e Militar estão no local, assim como perícia e funerária. Na casa, há sinais de luta corporal.

A prefeita de Jardim, Clediane Areco Matzenbacher (DEM), postou nota de pesar nas redes sociais em homenagem ao empresário Gilbert Maciel Nogueira.