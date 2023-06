"Tia, eu consegui salvar minha mãe?", perguntou filho de 7 anos

Brenda Possidônio de Oliveira, de 25 anos, foi assassinada a facadas às 23h da 5ª feira (29.jun.23), na Rua Janaína Chacha de Melo, no Bairro Vila Natália, em Campo Grande (MS). O autor do crime é Lyennan Camargo de Mattos, de 25 anos, que tentou suicídio, mas foi resgatado à Santa Casa.



Em coletiva à imprensa na Delegacia Especializada da Mulher (Deam), a delegada titular Elaine Benicasa e a delegada responsável pelo setor de investigação de crimes de feminicídio, Analu Lacerda Ferraz, apresentaram detalhes aterrorizantes da tentativa do filho da vítima, de apenas 7 anos, de resgatar a mãe esfaqueada no pescoço.



“A criança, filha da vítima, foi testemunha ocular. A vizinha disse, durante o depoimento dela, que a criança foi colocada dentro da casa dela para não saber o que estava acontecendo, mas que a criança perguntava o tempo todo: eu consegui salvar a minha mãe? Tia, quando eu pedi socorro, a minha mãe se salvou?”, relatou Analu.

Ainda conforme a delegada, a criança havia perdido o pai vítima de Covid-19, agora perdeu a mãe para a violência masculina. “Infelizmente, agora por um ato brutal também perdeu a mãe, que ela achou que tinha conseguido salvar quando ela saiu gritando pedindo socorro para todos os vizinhos. A criança saiu batendo nos portões de todos os vizinhos, pedindo socorro, salva minha mãe, mas não conseguiu”, lamentou a investigadora.



Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, Brenda foi encontrada morta com uma facada no pescoço na Rua Janaína Chacha de Melo, em frente a casa de sua vizinha.



Conforme a polícia, a vítima era paulista e morava há 4 meses com o filho no Bairro Vila Natália. Em depoimento, a vizinha disse que há algum tempo Lennan frequentava a casa de Brenda como namorado. Ontem, o casal discutiu devido a uma crise de ciúmes, mas a vizinha preferiu não ir averiguar. Ela só saiu quando escutou o garotinho de 7 anos gritando por socorro em frente a casa dela.

O autor foi visto na calçada próximo ao corpo. Para Lyennan, o menino de 7 anos dizia em desespero: “Você matou a minha mãe!“, repetidas vezes.



Na sequência do crime, Lyennan foi para a casa de familiares tomou um vidro de clonazepam e tentou se enforcar, mas os parentes dele impediram que ele tirasse a própria vida. Lyennan convulsionou várias vezes, mas levado ao hospital, acabou tendo o quadro estabilizado.

Os detalhes de tudo que ocorreu antes do crime ainda estão sendo levantados, mas Analu afirmou que Lyennan disse em mensagens enviadas aos seus familiares, que teria matado Brenda, após ela tentou o matar. “Numa das mensagens que ele mandou para um vizinho, ele disse que ela tentou matá-lo com uma faca. Só que ela estava com uma faca de serra pequenininha e ele estava com uma faca extremamente desproporcional. E a força física dele é infinitamente superior, se a intenção dele fosse evitar uma legítima defesa, ele tinha conseguido dominá-la e tomar a faca. Só que ele deu uma facada no pescoço dela”, detalhou Analu.



Por outro lado, para a mãe da vítima, Lyennan enviou uma mensagem dizendo que havia matado a namorado após uma briga motivada por ciúmes. “Ele mandou uma mensagem para a mãe da vítima dizendo que ele amava muito ela, mas que eles tinham discutido por conta de ciúmes e por conta disso ele tinha feito essa situação”, apontou Analu.

Na casa de Brenda havia um cenário de briga, de luta corporal e nas mãos de Brenda havia resquícios de cabelo do autor, mostrando que ela tentou se defender.



O suspeito tem apenas um registro de ocorrência de violência doméstica contra mãe do filho dele, cometido em 2017. Apesar disso, Brenda não havia registrado denúncia contra Lyennan, o que para Benicasa, poderia ter ajudado a evitar a tragédia.



“É mais uma vítima que não possuía Boletim de Ocorrência, que não possuía medida protetiva. Então, é sempre importante chamar as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência, ao registro da ocorrência. As políticas públicas que estão cada vez mais sendo criadas, só serão aplicadas a vocês, mulheres, se vocês virem e registrarem a ocorrência, se não vocês não terão os benefícios que a Lei Maria da Penha tanto nos deu. Então, eu conclamo as mulheres! Quase que 100% dos feminicídios, as mulheres não possuem registro de ocorrência. Infelizmente esse é mais um caso”, orientou Benicasa.

A titular disse que as mulheres que notarem qualquer sinal de relacionamento abusivo devem procurar a Deam, se não o fizer por si, a delegada pede que as mulheres façam para evitar que seus filhos passem pelo que o garotinho de 7 anos passou. “Muito mais triste perceber o relato da criança de 7 anos que socorreu a mãe ali na calçada enquanto ela sangrava. Isso é muito triste! Nós vamos ter acesso ali ao depoimento especial... Imagine a dor e o que essa criança não tem passado, porque recentemente perdeu o pai e agora a mãe. Ouvindo o relato da testemunha ali dentro, ele perguntando se tinha ajudado a salvar a vida da mãe. Falando para o autor ali na calçada enquanto a mãe morria ensanguentada: você matou a minha mãe!”, lamentou Benicasa.



“Nos procurem, registrem a ocorrência e peçam a medida protetiva!”, completou Benicasa.

Casa da Mulher Brasileira

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº - Jardim Imá - Campo Grande (MS)

Telefone: (67) 2020-1300

Como chegar: https://www.google.com/maps/place/Casa+Da+Mulher+Brasileira+-+SPM/@-20.4562556,-54.6634413,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe0d7f794224358c0!8m2!3d-20.4562556!4d-54.6634413