A Câmara Municipal discutirá nesta 5ª.feira (19.nov.26), o Projeto de Lei Legislativo nº 11.636/2025, de autoria do vereador Landmark Rios (PT), que obriga empresas administradoras a realizar a instalação de ar-condicionado nos ônibus do transporte coletivo da capital.

Vamos lembrar que uma proposta semelhante havia sido aprovada pela Câmara campo-grandense em 26 de junho de 2025 (26.jun.25) por 21 votos a 3.

Entretanto, em 18 de julho de 2025, a prefeita Adriane Lopes (PP) vetou o projeto de lei, livrando a empresa de ônibus de uma obrigação legal de oferecer ônibus climatizados em uma das capitais mais quentes do país.

Já em 4 de setembro de 2025, a Câmara Municipal analisou o veto e 16 vereadores votaram pela manutenção e 6 pela derrubada da canetada do Executivo.

Então, num intervalo de cinco meses, grande parte dos mesmos parlamentares que haviam aprovado a proposta em prol do trabalhador, recuou, decidindo por seguir a liderança da prefeita de proteger o caixa do empresariado.

À reportagem do MS Notícias, o vereador Landmark explicou que conseguiu ontem (17.nov), 20 assinaturas para submeter um novo projeto a votação em “regime de urgência”.

“Nós reapresentamos esse projeto, uma nova proposta, que volta agora num outro momento, juridicamente. Eu defendo que a próxima empresa que vai administrar o consórcio tenha obrigação de oferecer os ônibus com ar-condicionado. É uma das únicas capitais do Brasil que ainda não tem ar no transporte coletivo. Numa cidade que está fazendo 40 em alguns momentos na sombra”, introduziu o legislador.

O vereador explicou que o ar no busão se tornar obrigatório, não implica em aumentos nas tarifas do transporte.

“Defendemos o ar no busão, mas sem aumento na passagem. O povo já está pagando uma tarifa. Daqui um pouco até o ar está sendo cobrado”, descontraiu.

A expectativa de Landmark é que os colegas aproveitem essa reapreciação do projeto para mandar uma mensagem ao trabalhador.

“A Câmara Municipal está pessimamente avaliada pela sociedade e acredito que esse é o momento de quem ainda não está conversando com o trabalhador, que aproveite para demonstrar o respeito à eles. Eu espero que amanhã os vereadores tenham essa sensibilidade, assim como espero sensibilidade por parte da prefeita. Que respeite a decisão do legislativo. Eu aguardo amanhã os 29 votos”.

VEREADORES ‘VIRARAM A CASACA’

Vamos “dar nomes aos bois”. Na votação simbólica do veto, dezesseis vereadores não moveram um dedo para derrubar a barreira imposta pela Prefeitura e garantiram que o ar-condicionado continue sendo um ‘favor’, e não lei. Os acovardados são:

Beto Avelar (PP) — havia votado "Sim" ao projeto em 2025, mas recuou na hora de enfrentar o veto. Carlão (PSB) — outro que aprovou a ideia na primeira votação e mudou de lado quando o projeto precisou de firmeza. Dr. Victor Rocha (PSDB) — preferiu alinhar-se ao veto do Executivo a garantir conforto térmico à população. Fábio Rocha (União Brasil) — votou pela manutenção do veto e contra a obrigatoriedade da climatização. Flávio Cabo Almi (PSDB) — apoiou o projeto em junho de 2025, mas se omitiu na hora de derrubar o veto. Herculano Borges (Republicanos) — outro parlamentar que mudou de postura entre a aprovação inicial e a análise do veto. Leinha (Avante) — votou pela lei em 2025, mas silenciou na votação simbólica para enterrar a proposta. Marquinhos Trad (PDT) — esse manteve a coerência contra o trabalhador: votou "Não" em 2025 e repetiu a dose mantendo o veto. Neto Santos (Republicanos) — aprovou a proposta no ano passado, mas recuou diante da pressão do Executivo. Otávio Trad (PSD) — assim como o irmão, votou contra o projeto desde o início, demonstrando seu desprezo ao trabalhador campo-grandense. Professor Juari (PSDB) — escolheu ficar ao lado do veto e deixar os passageiros no calor. Professor Riverton (PP) — votou a favor em 2025, mas não teve coragem de sustentar o voto contra o veto. Rafael Tavares (PL) — apoiou a ideia no papel em 2025, mas na hora decisiva votou para livrar as empresas da obrigação. Ronilço Guerreiro (Podemos) — outro que mudou de lado e ajudou a derrubar a conquista do usuário. Silvio Pitu (PSDB) — fechou com a base do veto contra o conforto mínimo no transporte. Veterinário Francisco (União Brasil) — também havia votado "Sim" em 2025, mas se juntou ao grupo acovardado diante da canetada da prefeita.

NA TRINCHEIRA AO LADO DO TRABALHADOR

Apenas seis parlamentares mantiveram a palavra e se manifestaram abertamente pela derrubada do veto. São eles:

Landmark Rios (PT), autor do projeto que torna obrigatório os ônibus circulares de Campo Grande serem equipados com ar-condicionado. Luiza Ribeiro (PT), votou a favor de derrubar o veto de Adriane Lopes e defendeu que haja ar-condicionado nos ônibus de Campo Grande. Jean Ferreira (PT), também votou contra o veto ao ar-condicionado obrigatório nos ônibus, defendendo que o trabalhador tenha o veículo público climatizado. Maicon Nogueira (PP) também votou contra o veto de Adriane Lopes. Nogueira se posicionou ao lado do trabalhador campo-grandense. Dr. Lívio Leite (União Brasil), presidente da Comissão de Transporte na Câmara Municipal de Campo Grande, manteve sua defesa do trabalhador. Junior Coringa (MDB) também votou contra o veto ao ar nos ônibus e defendeu assim a classe trabalhadora de Campo Grande.

Landmark mantém a linha que marca sua trajetória desde as bases populares e sindicais até o mandato na Câmara.

Ao protocolar e defender a medida até o fim, o parlamentar aplicou na prática a lógica do Partido dos Trabalhadores: legislar para proteger quem depende do serviço público e enfrenta a rotina pesada do transporte coletivo todos os dias.

Landmark sustentou a posição de que dignidade no deslocamento urbano não é luxo, mas direito básico.

"Essa é uma luta do nosso mandato desde o início. Estamos falando de trabalhadores, estudantes, idosos e tantas pessoas que dependem do transporte todos os dias e enfrentam o calor dentro dos ônibus. Não estamos pedindo privilégio, estamos cobrando o mínimo de respeito para quem paga a passagem. Não vamos desistir até que esse direito seja garantido. O trabalhador merece dignidade", afirmou o vereador.

DETALHANDO O PROJETO DO 'AR NO BUSÃO'

Proposta do vereador Landmark para instalação de ar nos ônibus de Campo Grande volta ao debate na Câmara.

Durante a tramitação, circularam mentiras de que o projeto quebraria o sistema ou que a Prefeitura teria de pagar a conta. O texto da proposta desmonta cada uma dessas desculpas:

Não exige troca imediata da frota inteira: O projeto determinava que o ar-condicionado fosse obrigatório nos novos ônibus adquiridos para entrar no sistema, além de permitir intervenção nos contratos para adaptação gradual.

Custo zero para os cofres públicos: O artigo 3º era claro: todas as despesas de instalação e manutenção correriam integralmente por conta da empresa concessionária, sem tirar um centavo da Prefeitura.

Fiscalização dentro do ônibus: As empresas seriam obrigadas a colar um selo visível dentro dos veículos informando a data de revisão e limpeza do ar-condicionado, impedindo equipamento quebrado ou sujo.

Regra firme para o futuro: Em qualquer nova licitação, ter ar-condicionado funcionando seria exigência obrigatória para assinar contrato.

Amparo na lei: A proposta seguia a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que tratam o transporte como direito social e exigem serviço adequado à realidade climática da cidade.

GRUPO DE GOIÂNIA

A partir de 15.dez.26, o transporte coletivo da Capital sul-mato-grossense será administrado pela Maas Administração e Participações Ltda., ligada ao grupo HP Mobilidade, de Goiânia (GO).

O grupo comprou as quatro empresas do Consórcio Guaicurus — Cidade Morena, Jaguar, Campo Grande e São Francisco — por cerca de R$ 170 milhões.

A nova administradora prometeu renovar a frota em até três anos, com ônibus climatizados, Wi-Fi, câmeras, entradas USB e acessibilidade.

Sem a lei de Landmark, porém, o ar-condicionado continua sendo uma promessa comercial, não uma obrigação legal que a população possa cobrar.

O vereador alertou para o risco de trocar a empresa sem garantir melhorias em lei:

"Não adianta mudar a empresa e manter os mesmos problemas. Uma nova empresa está chegando para assumir o transporte coletivo e precisamos exigir melhorias. A população merece um transporte de qualidade. Vamos cobrar ônibus com ar-condicionado, mas sem aumento da passagem. O trabalhador não pode pagar mais caro para ter o mínimo de conforto e dignidade. Em Campo Grande, climatização não é luxo, é necessidade. Nosso projeto voltou ao plenário justamente para fortalecer essa cobrança e garantir que a nova empresa assuma esse compromisso com a população", completou Landmark.

HERANÇA DO CONSÓRCIO GUAICURUS

Os goianos entram no lugar do Consórcio Guaicurus, que estava no poder desde 2012 e ao longo de uma década levou à ruína o transporte coletivo campo-grandense.

Em 16.jun.26, após investigações da CPI na Câmara, a Prefeitura decretou intervenção do Consórcio.

A frota tinha idade média de 10,4 anos, quase 190 ônibus acima do limite contratual e apenas 74,5% das viagens programadas foram cumpridas em 2025.

O consórcio acumulava R$ 57,5 milhões em dívidas e tinha apenas R$ 415 mil em caixa. Também foram identificados impostos atrasados desde 2014 e seguros obrigatórios sem pagamento desde 2016.

Afastados pela intervenção e sob risco de perder a concessão, os antigos empresários venderam as empresas ao grupo goiano.

"O PROJETO É GENIAL"

Presidente da Câmara, Papy exalta projeto que torna obrigatório ônibus climatizados em Campo Grande.

Presidente do legislativo campo-grandense, o vereador Epaminondas Vicente Silva Neto, mais conhecido como Papy (PSDB), resumiu ao MS Notícias, qual sua posição acerca do projeto do ar-condicionado obrigatório nos ônibus.

"O projeto do Landmark é genial porque traduz tudo isso em 'ar no busão', que é algo que a população já entende. Desde lá de trás, eu ajudei o Land para poder vencer lá na CCJ [Comissão de Constituição e Justiça] e a gente votar o projeto, porque achava que era importante. Primeiro, é um projeto que populariza um assunto técnico. O ar no busão é uma condição técnica da contratação do transporte”, revelou.

Para o presidente da Casa, com a troca de empresa que administra os ônibus, surgiu a oportunidade de corrigir problemas históricos.

"Não podemos cometer o mesmo erro de dizer que precisamos de 200 ônibus e a empresa comprar os 200 mais baratos do mercado. Precisamos especificar quais ônibus queremos: com câmera, contagem de passageiros, piso rebaixado, acessibilidade, ar-condicionado e modelos mais modernos. Mandamos todas as especificações. Eu assinei e o Dr. Lívio [Lívio Leite] assinou também, como presidente da Comissão de Transporte. São uns 50 itens que entendemos que precisam estar presentes nesses novos ônibus”, detalhou. “Estou falando de vários itens técnicos que a população não sabe o que são. Ar no busão, não. Acho que já engloba tudo o que precisamos para os próximos ônibus. Se tivermos uma lei que já exige ar-condicionado, isso terá que estar dentro da nova repactuação do contrato. Por isso, estamos tentando acelerar a tramitação”, apontou.

Papy acrescentou que 2027 será um ano muito singular para o transporte coletivo da Capital.

“Temos a chance de consertar algumas coisas, como a acessibilidade para cadeirantes e a responsabilidade pelos pontos e terminais, que ficou no limbo. Ninguém sabe de quem é a responsabilidade”.

Questionado se chegou a discutir com a prefeita Adriana acerca da importância do projeto, para que ela não aplique um novo veto, Papy disse: