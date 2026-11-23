A dificuldade de contratar profissionais qualificados, formar lideranças e preparar sucessores para assumir empresas rurais estará no centro das discussões do 2º Encontro do Agro, em Campo Grande. O evento será realizado nesta 3ª.feira (24 de novembro), das 17h às 23h, na Casa Real, localizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Com o tema “Cultivando Pessoas, Conectando Gerações”, o encontro é promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a GerBov, empresa de software para gestão no agronegócio.

A programação reúne especialistas para discutir desafios da administração rural, como contratação e retenção de trabalhadores, formação de novas lideranças, sucessão empresarial, uso de tecnologia e mudanças na legislação tributária.

Para o vice-presidente da ACICG, Renato Paniago, a continuidade dos negócios no campo depende de investimentos em gestão e planejamento.

“A sustentabilidade e a continuidade das empresas ligadas ao agronegócio dependem de uma gestão cada vez mais profissional, que envolve desde a capacidade de atrair e desenvolver pessoas até o uso estratégico de dados e tecnologia e o planejamento tributário. São diferentes desafios que exigem conhecimento, atualização e preparo dos empresários e produtores rurais”, explicou.

CONSULTOR ATENDE MAIS DE 800 FAZENDAS

Divulgação ACICG.

Um dos convidados é o zootecnista e consultor Antônio Chaker, que acumula mais de 25 anos de experiência no agronegócio. À frente do Instituto Inttegra, ele trabalha com desenvolvimento da gestão de propriedades rurais e atende mais de 800 fazendas em 19 estados brasileiros e países da América Latina.

A palestra abordará a preparação das empresas rurais para as próximas gerações, com foco na gestão de pessoas, cultura organizacional, formação de lideranças e sucessão empresarial.

Entre os pontos previstos estão as dificuldades para atrair e manter profissionais qualificados e a preparação de trabalhadores para assumir funções estratégicas nas empresas familiares e propriedades rurais.

TECNOLOGIA E GESTÃO DA PROPRIEDADE

A programação também terá palestra da zootecnista Camila Nascimento, que possui 25 anos de experiência no setor. A apresentação tratará do uso de dados na administração das propriedades rurais.

A especialista abordará como informações sobre rebanho, lavoura, clima, estoque, frota e finanças podem ser organizadas e utilizadas para orientar decisões. Também discutirá os riscos de concentrar os dados em uma única pessoa ou sistema e a importância de o produtor manter controle sobre as informações da própria atividade.

REFORMA TRIBUTÁRIA E SUCESSÃO

As mudanças no sistema tributário e seus efeitos sobre o agronegócio serão discutidos pelos advogados Alexandre Lopes Lacerda, também contador e especialista em direito tributário, e Alexandre Leal Lacerda, especialista em Reforma Tributária.

Com o tema “Reforma Tributária e seus impactos no agronegócio e na sucessão empresarial”, a apresentação abordará o novo modelo de tributação sobre o consumo, que prevê a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Os especialistas também tratarão do calendário de transição, das regras específicas para o setor, dos possíveis reflexos sobre custos, créditos tributários e preços, além das mudanças no Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cobrado sobre heranças e doações.

A proposta é discutir como as alterações podem afetar a transferência de patrimônio e a continuidade das empresas familiares, além da necessidade de planejamento tributário e sucessório.

O 2º Encontro do Agro tem apoio do Sebrae/MS, Real H, CRM Saúde Animal, ABPO Pantanal Sustentável, Senai, CLRD, MSD Saúde Animal, GWM e Fertiquímica.