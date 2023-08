Novo PAC vai investir R$ 36,8 bilhões na Paraíba; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Lula (PT), lança nesta 6ª feira (11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Na Paraíba, o programa vai investir R$ 36,8 bilhões em obras e serviços para melhorar a vida da população paraibana.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para a Paraíba, como a Duplicação da BR 230 (Campina Grande - Farinha), a Adequação da BR 230 (Cabedelo - Oitizeiro), Vertentes Litorâneas da Paraíba (Trechos I e II), e os Hospitais de Clínicas e Traumatologia do Sertão Paraíbano - Patos, e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

UBSs, policlínicas e maternidades

creches, escolas e ônibus escolares

CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico

EIXOS DO PROGRAMA

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bilhões em quatro anos.

Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões; Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões; Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões; Defesa: R$ 53 bilhões; Educação: R$ 45 bilhões; Saúde: R$ 31 bilhões; Água para todos: R$ 30 bilhões; Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões; Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões.

