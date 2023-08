AO VIVO: Lula lança Novo PAC de R$ 1,7 trilhão

O presidente Lula (PT) lança nesta 6ª feira (11.ago.2023), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O plano foi um dos carros-chefes das gestões petistas no passado. Assista no topo, a cerimônia teve início às 10h (horário de Brasília).

Lançado originalmente em 2007, no 2º mandato de Lula, teve uma 2ª e turbinada versão no governo Dilma Rousseff, a partir de 2011. Ainda hoje, porém, há 5.344 obras herdadas dos PACs 1 e 2 sem conclusão. Destas, 2.688 estão paradas.

Como mostramos aqui no MS Notícias, cerca de R$ 44,7 bilhões serão liberados para avanço de obras no estado liderado por Eduardo Riedel.

Na região Centro-Oeste, ainda R$ 60,6 bilhões serão investidos em obras e serviços no Mato Grosso; em Goiás serão investidos R$ 98,5 bilhões e outros R$ 47,8 bilhões serão ivestidos em obras e serviços no Distrito Federal.

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bi em quatro anos. Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões Defesa: R$ 53 bilhões Educação: R$ 45 bilhões Saúde: R$ 31 bilhões Água para todos: R$ 30 bilhões Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões

ASSISTA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC: