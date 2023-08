Superintendente do Patrimônio participa do Itaipu Mais que Energia

O Superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Tiago Botelho, está em Foz do Iguaçu, nesta 6ª feira (18.ago.23), onde participa do lançamento do Programa Itaipu mais que Energia, uma parceria Itaipu Binacional com o Governo Federal e Caixa Econômica.

A cerimônia teve início às 14h, no Hotel Rafain Expocenter e contou com a presença do Ministro de Estado das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bomfim, do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, do diretor-geral paraguaio, Justo Aricio Zacarias, além de demais autoridades federais e estaduais.

Tiago e diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri. Foto: Reprodução

Durante o evento, a diretoria da Itaipu Binacional assinou uma Ordem de Serviço com a Caixa Econômica Federal para estabelecer um convênio que tornará mais simples e transparente o repasse dos investimentos para as prefeituras e instituições.

Ao todo, os 434 municípios fazem parte da nova área de abrangência das ações socioambientais da Itaipu na educação ambiental, desenvolvimento rural sustentável e gestão por bacias hidrográficas.

Desse total, 35 municípios são de Mato Grosso do Sul e poderão receber até R$ 6 milhões. É o governo federal mostrando que uma empresa pode ajudar o povo do interior de MS e do PR. O Superintendente Tiago Botelho conversou com o diretor da Itaipu e ressaltou que a SPU/MS está à disposição da Itaipu para ajudar no programa Itaipu Mais que Energia.

O programa Itaipu mais que Energia está alinhado com a missão, visão e objetivos estratégicos da Binacional, especialmente os objetivos estratégicos 3, 6 e 7, que tratam do desenvolvimento territorial sustentável e da segurança hídrica, incluindo a pesquisa e a inovação em áreas de interesse como o turismo e as energias renováveis.