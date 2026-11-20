O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite de 5ª.feira (19.nov.26), aos 29 anos. A notícia foi divulgada nesta 6ª.feira (20.nov.26) pela companheira dele, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel.

Em uma publicação de despedida, Isabelle compartilhou a dor pela perda e relembrou a dificuldade de encontrar palavras diante da morte inesperada do companheiro.

A influenciadora também falou sobre o impacto da notícia e a dimensão do momento que está enfrentando.

No perfil do Instagram, Gabriel havia publicado um vídeo há cerca de 13 horas. Nas imagens, a filha Amelie, fruto do relacionamento com Xsbel, aparece empurrando o pai em um balanço. Sorrindo, ele comenta: “É sobre isso, galera”.

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