VÍDEO: após massacre, Federação cobra fim de relações do Brasil com Israel

Após o ataque realizado por Israel nesta 3ª feira (17.out.23), que resultou no massacre de ao menos 500 palestinos no Hospital Baptista al-Ahli, na Faixa de Gaza, o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal), Ualid Rabah, emitiu um comunicado em vídeo cobrando o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que rompa relações com Israel.

A Federação orientou que o embaixador israelense se retire do país, além disso, cobrou investigação de agentes que propagam o sionismo no Brasil.

Israel mantém bombardeios ininterruptos à Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro, como punição coletiva aos civis no território costeiro. Gaza permanece sem abastecimento de água, energia elétrica, comida e combustível, e mais de três mil palestinos morreram até agora.

Segundo o porta-voz do serviço de defesa civil de Gaza, Mahmoud Basal, o ataque israelense ao centro médico representa uma ação “sem precendentes”, como nova escalada na política continuada de crimes de guerra e genocídio. “Não há feridos, todos estão mortos”, reiterou Basal.

Após o atentado, Rabah divulgou um duro comunicado no qual denunciou o terrorismo de Estado por parte de Israel. “Nós queremos neste momento, enquanto Federação Árabe Palestina do Brasil, pedir ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, ao ministério de Relações Exteriores e ao presidente Lula que rompam imediatamente [relações] com o Estado de Israel, rebaixe as relações com este Estado terrorista e peça a seu embaixador se retirar do Brasil”, declarou Rabah.

“O que estamos vendo hoje é um banho de sangue como jamais visto na Palestina histórica, é um genocídio programado, a execução do extermínio de uma população, é uma limpeza étnica que nunca cessou, mas que, neste momento, é feita com requintes de bárbarie”.

“Nós queremos que o Brasil, neste momento, expulse o embaixador do ente terrorista de nosso país”, acrescentou Rabah. “Queremos também que o Brasil investigue os agentes do sionismo no Brasil, que perseguem acadêmicos, que estão lançando uma campanha de ódio para defender um ente sionista em forma de Estado, Israel, que já cometeu todos os crimes possíveis de lesa-humanidade denunciados pela ONU, entretanto, segue sendo normalizado por países como o Brasil”. Eis o vídeo:

Mais de três mil palestinos morreram até então, incluindo mais de 800 crianças, além de dez mil feridos. Milhares continuam presos sob os escombros — provavelmente mortos.

Israel se recusa a abrir um corredor humanitário. As ações equivalem a genocídio, punição coletiva e crime de guerra. O estado armado de Israel pretende eliminar todos os palestinos, conforme mostramos mais cedo aqui no MS Notícias.

OUTRO LADO

Além da guerra bélica, os Estado de Israel se ultiliza da guerra de informações, distorcendo narrativas, produzindo uma verdadeira máquina de deseinformação pró-guerra (que sustenta a falsa narrativa de que Israel está se defendendo). Em vídeos disparados pela extrema direita na internet, sem qualquer verificação, há afirmações de que foi o Hamas que atacou o hospital. O grupo, no entanto, nega.

Logo após o ataque, as Forças de Defesa de Israel (FDI), informaram, em comunicado, que hospitais não são alvo dos militares israelenses. "As FDI estão investigando a origem da explosão e, como sempre, priorizando a precisão e a confiabilidade. Pedimos a todos que procedam com cautela."

Posteriormente, o porta-voz das FDI, Daniel Hagari, responsabilizou o grupo palestino Jihad Islâmica pelo ataque ao hospital, em comunicado divulgado nas redes sociais. "A análise da inteligência das FDI indicou que os terroristas dispararam foguetes contra a Faixa de Gaza, nas proximidades do hospital Al-Ahly, no exato momento do ataque [ao hospital]. De acordo com informações de inteligência, coletada de nossas diversas fontes, a Jihad Islâmica é responsável pelo ataque fracassado que atingiu o hospital", disse Hagari.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reforçou a versão das FDI, em uma postagem nas redes sociais.