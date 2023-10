VÍDEO: ao levar a filha para a babá, mãe filma casal fazendo sexo em carro na rua

A mãe de uma criança de 5 anos levava a filha para a babá, na manhã desta 3ª feira (17.out.23), quando acabou se deparando com um casal praticando sexo num carro com as portas abertas à luz do dia. A mulher filmou a situação no Jardim Imá, em Campo Grande (MS).

Ao site Campo Grande News, a mãe contou que o flagrante ocorreu por volta das 5h. "Estava saindo para deixar minha filha na babá e quando a gente parou no portão de uma casa para mexer na mochila. Quando fui me dar conta estava na metade da rua, não deu tempo de fazer nada e minha filha acabou vendo", lamentou.

A moradora ainda disse que um segurança patrimonial passou na rua e viu a cena de sexo explícito. "Passou com sirene perto, mas não fez nada", reclamou. "O rapaz estava perto da casa dele, não custava entrar para dentro para fazer aquilo", completou. Eis o vídeo:

Prática de ato sexual em local público ou aberto ao público, capaz de ofender o pudor médio da sociedade, configura crime de ato obsceno.