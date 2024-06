Eduardo Bolsonaro: "Nordeste é a pior região do país"

O 'Dudu Bananinha', também conhecido como Eduardo Bolsonaro (PLSP) atacou o Nordeste na 5ª.feira (30.maio.24): "Vai continuar sendo a pior região do país, com mais criminalidade, pior educação e etc. Não venha reclamar depois", disparou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao ser provocado pelo perfil no Instagram que dizia “Direita no Nordeste nunca mais”.

Desde a eleição, a extrema direita manipulada pelo bolsonarismo como bonecos, ataca a região Nordeste do país, por os eleitores de lá terem escolhido em grande maioria o presidente Lula (PT) para governar o país nas eleições de 2022. No 2º turno, Lula recebeu apoio de 68% dos nordestinos.

Ao contrário do que prega o bolsonarismo, a região Nordeste lidera o ranking de alunos matriculados em tempo integral no ensino fundamental, segundo dados do último Censo Escolar. São eles Ceará (51,4%), Piauí (48,9%) e Maranhão (40,3%). A média nacional é de 17,5%.

A região também teve o maior número redações com nota 1.000 na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com 25 textos – 41% do total.

O Nordeste é uma das regiões de maior destaque no cenário internacional, que projeta a educação do Brasil para o mundo.