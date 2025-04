Prefeitura dá calote em empreiteira há 5 meses, obras paralisam e Capital afunda em buracos

Desde dezembro de 2024, dezenas de maquinários da Equipe Engenharia LTDA estão paralisados em um terreno de uma quadra próximo ao hospital São Julião, no Bairro Nova Lima, em Campo Grande (MS).

A reportagem do MS Notícias esteve no local, após a população questionar o porquê de, há cinco meses, as máquinas estarem paradas, enquanto a cidade está com o asfalto todo esburacado e as obras estruturantes não avançam.

Patrolas, caminhões, montanhas de concreto e pedra, ônibus e trabalhadores estão parados.

Canteiro está montado próximo ao hospital São Julião. Foto: Tero Queiroz

Segundo apurado, a paralisação se deve ao fato de que, desde dezembro de 2024, a prefeitura não faz repasses de recursos à empresa.

Em meio ao abandono da cidade, a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP) tem mostrado um total despreparo e irresponsabilidade ao deixar uma das principais contratadas para obras de infraestrutura na cidade sem receber os pagamentos.

Ruas nos arredores do canteiro de obras da Equipe Engenharia são quase intransitáveis. Foto: Tero Queiroz

No canteiro da Equipe Engenharia, funcionários protestaram ironizando: ‘faz o pix, prefeitura caloteira; Deus cobras as dívidas, pastora; os irmãos precisam do pão’.

CONTRATOS COMPROMETIDOS

Trabalhadores estão indo até o canteiro de obras, mas os trabalhos estão paralisados. Foto: Tero Queiroz

A Equipe Engenharia tem sido responsável por grandes projetos de pavimentação e drenagem em vários bairros de Campo Grande, sendo contratada para obras de grande porte, como a implantação de vias estruturantes no fundo de vale do Córrego Imbirussu, no Nova Campo Grande, que totalizam cerca de R$ 44 milhões. Porém, apesar de a proposta da empresa ter gerado economia de R$ 1,3 milhão para o município, os pagamentos não foram feitos.

Além disso, a empresa também foi contratada para obras no bairro Nova Lima, com investimentos de R$ 38 milhões, que incluem drenagem e pavimentação de diversas vias. As obras, que têm prazo de conclusão para fevereiro de 2026, estão totalmente paralisadas devido à falta de repasses, afetando diretamente os moradores da região, que esperam por melhorias na mobilidade e na drenagem da área. É um completo abandono das responsabilidades por parte da prefeitura.

Grander quantidade de equipamento está parado por falta de responsabilidade da prefeitura de Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Outro projeto paralisado, devido à irresponsabilidade da prefeita, é a pavimentação dos bairros Rita Vieira e Park Dallas, no valor de R$ 17,3 milhões. Obras que deveriam ter sido concluídas em 2021. No entanto, informações mais recentes indicam que, até dezembro de 2024, a pavimentação no Park Dallas havia sido iniciada, com obras nas ruas Miréia Cangussu e Paulina Rapp. Na etapa 2 do Rita Vieira, a drenagem foi concluída, a terraplanagem estava em andamento e aproximadamente 35% do asfalto programado (3,5 km) havia sido executado.

Maquinários da Equipe Engenharia LTDA. Foto: Tero Queiroz

Em outros pontos da cidade, como no bairro Santa Luzia, a implantação do sistema de drenagem e asfaltamento por R$ 14,7 milhões também foi comprometida.

FAMA MAL PAGADORA

Enquanto a empreiteira segue parada, crateras se abrem no centro da Capital do estado. Foto: Tero Queiroz

Adriane Lopes é conhecida por ser péssima pagadora de dívidas, o que lhe rendeu a alcunha pejorativas. Mesmo diante de uma arrecadação recorde do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) campo-grandense em 2024 — R$ 273 milhões — a prefeita tem aplicado em vários setores além da infraestrutura, como educação, área social e cultura.