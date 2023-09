Eleições: "PT e PSDB estarão juntos na maioria dos municípios", diz Vander

O líder da bancada federal sul-mato-grossense, Vander Loubet (PT), revelou na 5ª feira (21.set.23), durante a cerimônia de lançamento do Novo PAC em Mato Grosso do Sul, que o Partido dos Trabalhadores e o Partido da Social-Democracia Brasileira (PSDB), estarão de ‘mãos dadas’ na maioria dos municípios durante as eleições de 2024.

“Como eu sempre falava, o [Eduardo] Riedel é uma pessoa em disputa. Eu acho que na medida que nosso governo constrói essas políticas sem retaliação, naturalmente acontece essa aproximação que eu já esperava lá atrás. Esse é o grande salto que estamos dando... Isso, lá na frente caminha para ter um casamento político. Já vai ter em muitos, com exceção de Campo Grande no primeiro turno, que é uma eleição de dois turnos, é natural que cada partido queira mostrar qual que é o seu tamanho, né? Nós já definimos a candidatura da Camila [Jara], mas eu não tenho dúvida que no restante, na maioria dos municípios nós vamos estar juntos”, apontou o deputado petista.

(21.set.23) - O deputado federal Vander Loubet discursa durante a cerimônia do Novo PAC em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Na avaliação do deputado, a aproximação de Riedel está ancorada também ao alcance de resultados pelo governo Lula (PT), que já no primeiro ano elevará o crescimento econômico do país para 3,2%. “A economia está bombando no Brasil. Aquilo que ele [ministro Rui Costa] falou aqui é a projeção do começo do ano, era de 0.7%. Nós vamos crescer 3.2%, falou a ministra Simone [Tebet] aqui do lado para mim, no mínimo 3.2%, isso para o ano que vem significa mais receita. Isso significa mais emprego e eu não tenho dúvida que isso vai facilitando e vai é, aproximando as relações entre o governo federal e estado”, analisou.

(21.set.23) - Ministros, governador, prefeita da Capital, deputados federais e técnicos do governo federal durante apresentação do Novo PAC em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Questionado se com o tom de aliança apresentado na cerimônia do PAC, PT e PSDB efetivaram aliança no estado, Vander ponderou: “São duas coisas diferentes, na questão da gestão de governo nós estamos dentro do governo, estamos apoiando o governo Riedel aqui, seja na Assembleia, ou seja, com espaço dentro do governo, como a Agraer e outras subsecretarias, como no governo federal, o PSDB está dando os 3 deputados dele, está dando todo suporte, apoiando o governo Lula”, esclareceu.

Para o líder da bancada, a aliança política entre as legendas está oportunizando o robusto investimento para Mato Grosso do Sul. “Quando você está bem na política, isso facilita tudo, né? Ainda mais quando você tem gestão. Então, eu acho que esse é o grande salto que nós estamos dando, é de saber aproveitar esse momento”, completou.

(21.set.23) - Vander Loubet cumprimenta o público após a cerimônia de lançamento do Novo PAC em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

Durante seu discurso na PAC, Vander já tinha apontado que o PSDB efetivou uma aliança de alto valor no 2º turno das eleições de 2022, o que garantiu a vitória de Riedel sobre. Vamos lembrar que Riedel apoiou Jair Bolsonaro (PL), em 2022, no entanto, Bolsonaro deu declarações em favor de Capitão Contar na véspera das eleições, o que levou a disputa para o segundo turno. Diante disso, os tucanos manobraram no descolamento do bolsonarismo para captar eleitores da esquerda e centro, a estratégia foi exitosa e deu a vitória à Riedel.

A apresentação do Novo PAC em Campo Grande (MS) contou com a presença de diversas autoridades, como os Ministros Rui Costa e Márcio França, o governador Eduardo Riedel, a prefeita da capital Adriane Lopes, a deputada federal Camila Jara, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Gerson Claro, o prefeito de Três Lagoas e técnicos do governo federal.