FCO Pantanal, defendido por Vander Loubet, é aprovado

Na tarde desta 4ª.feira (11.set.24), a 21ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Centro-Oeste (Condel) aprovou a proposta de criação do FCO Pantanal, um programa que visa facilitar o acesso a recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) para empreendimentos afetados pela estiagem e pelos incêndios no Pantanal. A proposta, defendida pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e pelo deputado federal Vander Loubet, marca um passo significativo no apoio à recuperação econômica da região.

Vander Loubet, que participou da reunião do Condel, comemorou a aprovação: “A aprovação dessa linha diferenciada de crédito é uma vitória. A forte estiagem e os incêndios descontrolados prejudicaram vários empreendimentos no Pantanal. Por isso, entendemos que é importante que o Governo Federal tenha uma linha de financiamento especial para atender esse público".

O FCO Pantanal oferecerá condições especiais de financiamento para apoiar empreendedores de menor porte. As linhas de crédito permitirão financiamentos de até 100% do valor solicitado, com carência estendida de até um ano e prazos de pagamento prolongados de até dois anos, conforme a capacidade de pagamento dos beneficiários. Além disso, para capital de giro e custeio, os limites de financiamento poderão chegar a até 40% do valor total financiado pelo FCO, superiores aos das linhas de crédito tradicionais.

Luciana de Souza Barros, superintendente da Sudeco, ressaltou que o FCO Pantanal beneficiará produtores rurais, empreendedores do comércio e serviços, e do setor de turismo, com foco em tomadores de pequeno porte – aqueles que faturam até R$ 16 milhões por ano. “O programa é uma resposta direta às dificuldades enfrentadas pelos pequenos empreendedores da região e um passo importante para a recuperação econômica do Pantanal”, afirmou Luciana.

Com a implementação do FCO Pantanal, espera-se uma recuperação mais rápida e eficaz para os negócios impactados pelos recentes desastres naturais na região.