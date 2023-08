Novo PAC vai investir R$ 47 bilhões em Alagoas; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Lula (PT), lança nesta 6ª feira (11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Em Alagoas, o programa vai investir R$ 47 bilhões em obras para melhorar a vida da população alagoana.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para Alagoas, como a duplicação da BR-101, a duplicação do Arco Metropolitano de Maceió, o Canal do Sertão Alagoano - Trecho 5, o Novo Hospital Metropolitano do Agreste – Arapiraca e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

O governador Paulo Dantas esteve ao lado do presidente Lula no lançamento do Novo PAC. "Esse grande volume de investimentos anunciados pelo Governo Federal para Alagoas vai impulsionar o nosso desenvolvimento social e econômico. Passamos 4 anos de hiato no recebimento de recursos federais, e agora o presidente Lula anuncia mais de R$ 1 trilhão para fazer o Brasil voltar a crescer. Temos obras importantes para serem executadas e algumas já sinalizadas como prioritárias. Alagoas e o Brasil só tem a ganhar com essa parceria”, disse.

Governadores comemoraram anúncio que vai trazer de volta obras paralisadas e reforçar infraestrutura brasileira. Foto: Reprodução

Ao apresentar o Novo PAC, o presidente Lula disse que o papel do Programa é colocar a capacidade do estado a serviço dos sonhos da população brasileira. Ele garantiu que o governo federal assumiu o compromisso moral de retomar a construção de obras paralisadas. “Não vamos admitir mais que o sonho de uma nova escola, de um novo hospital, de um novo equipamento público e de uma nova estrada se torne o pesadelo de uma obra inacabada jogada às moscas”.

O Governo Federal incluiu a retomada das obras do trecho 5 do Canal do Sertão, garantindo a ampliação do acesso às águas para a população sertaneja, uma das prioridades do governador Paulo Dantas. A obra havia sido paralisada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

EIXOS DO PROGRAMA

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bilhões em quatro anos.

Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões; Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões; Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões; Defesa: R$ 53 bilhões; Educação: R$ 45 bilhões; Saúde: R$ 31 bilhões; Água para todos: R$ 30 bilhões; Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões; Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões.

ASSISTA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC: