Novo PAC vai investir R$ 47,8 bilhões no Distrito Federal; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Lula (PT), lança nesta 6ª feira (11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. No Distrito Federal, o programa vai investir R$ 47,8 bilhões em obras para melhorar a vida da população brasiliense.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o DF, como a expansão do Metrô de Ceilândia, o BRT Norte - Plano Piloto a Planaltina, a adequação da BR-080 e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

“São recursos fundamentais para que a gente possa continuar investindo no Distrito Federal, principalmente na questão da mobilidade, que afeta outras áreas, traz desenvolvimento para as cidades e conforto para as famílias. O BRT Norte é um dos nossos principais projetos e completa o eixo rodoviário da região Norte do DF. Não menos importante, a ampliação do metrô e a duplicação da BR-080 eram demandas antigas e vão atender milhares de pessoas”, afirmou o governador Ibaneis Rocha.

“Esses R$ 2,2 bilhões do PAC vão ajudar muito o DF nas obras de mobilidade urbana”, afirma o secretário de Planejamento, Ney Ferraz. Agora, segundo ele, a equipe de captação de recursos da secretaria segue em busca de emendas federais e financiamentos para outras obras importantes. “Por determinação do governador Ibaneis Rocha, estamos construindo caminhos para ações importantíssimas como a construção dos novos hospitais do Gama, Recanto das Emas e São Sebastião”, destacou Ibaneis.

Principal obra de mobilidade do segundo mandato do governador Ibaneis Rocha, o BRT Norte vai ligar o Plano Piloto até Planaltina com linhas rápidas de ônibus. O repasse é de R$ 1,5 bilhão e a construção está a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). A obra será dividida em duas etapas, sendo a primeira com a construção de estações e terminais e depois o corredor de ônibus que vai ligar o Plano Piloto até Planaltina.

A expansão do metrô na linha 1 no ramal Ceilândia vai receber R$ 400 milhões. O projeto prevê a construção de duas novas linhas e duas novas estações, cruzando Ceilândia até próximo à BR-070, na saída para Águas Lindas, atendendo moradores do Entorno que vêm ao DF para trabalhar.

Por fim, a duplicação da BR-080 vai beneficiar 80 mil pessoas diariamente com o alargamento da via no segmento que liga o entroncamento com a DF-001 (Parque Nacional de Brasília e Floresta Nacional) e Brazlândia. Essa obra terá aporte de R$ 362,3 milhões.

Essa duplicação vai melhorar a ligação da área leste do DF com Goiás e demais estados da região, como Tocantins e Mato Grosso. Também vai colaborar para o desenvolvimento da região onde a agricultura tem grande relevância para a capital.

ÁREAS PRIORITÁRIAS DO NOVO PAC

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais; Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades

UBSs, policlínicas e maternidades Educação: creches, escolas e ônibus escolares

creches, escolas e ônibus escolares Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico

CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico Esporte: espaços esportivos comunitários

EIXOS DO PROGRAMA

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bilhões em quatro anos.

Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões; Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões; Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões; Defesa: R$ 53 bilhões; Educação: R$ 45 bilhões; Saúde: R$ 31 bilhões; Água para todos: R$ 30 bilhões; Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões; Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões.

ASSISTA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC: