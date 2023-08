Novo PAC vai investir R$ 75,6 bilhões no Rio Grande do Sul; veja quais obras vão avançar

O presidente da República, Lula (PT), lança nesta 6ª feira (11.ago.23), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. No Rio Grande do Sul, o programa vai investir R$ 75,6 bilhões em obras e serviços para melhorar a vida da população gaúcha.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para o Rio Grande do Sul, como a Duplicação da BR 116 - Porto Alegre - Pelotas, a Construção de acessos à nova Ponte do Guaíba, a Adequação do trecho Porto Alegre- Novo Hamburgo da BR 116, a Duplicação da BR 290, trecho Eldorado do Sul - Pântano Grande, a Barragem Arroio Jaguari, a Barragem Arroio Taquarembó e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

O governador gaúcho, Eduardo Leite, disse reconhecer o esforço do governo Lula nesse etapa do programa, embora nem todos os projetos do Rio Grande do Sul tenham sido contemplados. "Reconhecemos o esforço do governo federal para atender às demandas do povo gaúcho, embora alguns projetos não tenham sido incluídos nessa etapa do PAC. Hoje, damos um passo importante, mas seguiremos vigilantes para que essas obras efetivamente se tornem realidade", disse no Twitter.

"Vamos trabalhar em conjunto para agilizar entregas fundamentais para o RS, como a Ponte do Guaíba, que terá atuação forte do governo do Estado, e também aquelas que estão atrasadas há mais de 10 anos, como a duplicação de trechos das BRs 116 e 290, entre outros projetos", sustentou o Chefe do Executivo do Rio Grande do Sul.

"O lançamento do novo PAC é importante para que possamos destravar obras públicas no RS e acelerar o desenvolvimento. O governo do Estado manterá a mobilização para que as obras contempladas enfim sejam concluídas", completou.

ÁREAS PRIORITÁRIAS DO NOVO PAC

A partir de setembro, no âmbito do Novo PAC, o Governo Federal lançará editais que somam R$ 136 bilhões para a seleção de outros projetos prioritários de estados e municípios nas seguintes áreas:

Cidades: urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais;

urbanização de favelas, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, mobilidade urbana e prevenção a desastres naturais; Saúde: UBSs, policlínicas e maternidades

UBSs, policlínicas e maternidades Educação: creches, escolas e ônibus escolares

creches, escolas e ônibus escolares Cultura: CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico

CEUs da cultura e projetos de patrimônio histórico Esporte: espaços esportivos comunitários

EIXOS DO PROGRAMA

O Novo PAC terá nove eixos e investimento público de R$ 371 bilhões em quatro anos.

Segundo o governo, o programa vai investir um total de R$ 1,7 trilhão até o fim do governo Lula 3, considerando também os recursos de estatais, iniciativa privada e financiamentos.

Os eixos do Novo PAC:

Cidades sustentáveis e resilientes: R$ 610 bilhões; Transição e segurança energética: R$ 540 bilhões; Transporte eficiente e sustentável: R$ 349 bilhões; Defesa: R$ 53 bilhões; Educação: R$ 45 bilhões; Saúde: R$ 31 bilhões; Água para todos: R$ 30 bilhões; Inclusão digital e conectividade: R$ 28 bilhões; Infraestrutura social e inclusiva: R$ 2 bilhões.

ASSISTA A CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO NOVO PAC: