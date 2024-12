Prefeita renova 100% da frota do SAMU na Capital

A prefeita Adriane Lopes (PP), entregou seis novas ambulâncias ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Com isso, 100% da frota operacional do serviço foi renovada.

“Quando assumi a gestão, o SAMU enfrentava sérias dificuldades, com ambulâncias desgastadas pelo tempo e sem capacidade adequada para atender à demanda da população. Hoje, estamos corrigindo esse cenário e garantindo um atendimento de qualidade, especialmente em momentos críticos”, destacou a prefeita.

Capital passa a ter 100% da frota renovada para atendimento da população| Foto: Divulgação

Entre julho e setembro, o município já havia recebido outras 10 viaturas, contratadas por meio de aluguel, completando a atualização dos veículos.

Com a frota renovada, a expectativa é de que o SAMU possa atender com mais agilidade e eficiência as demandas da população, especialmente em casos de emergência, reforçando a estrutura de saúde pública da cidade.