Riedel muda secretários da Casa Civil e Semadesc

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), anunciou nesta 3ª. feira (17.dez.24) novas mudanças no primeiro escalão do Governo do Estado.

As alterações, publicadas no Diário Oficial, afetam a Casa Civil e a Semadesc (Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Daynler Martins Leonel foi exonerado do cargo de secretário adjunto da Casa Civil. Em seu lugar, assume Walter Benedito Carneiro Júnior, que estava na mesma função na Semadesc.

Na pasta de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Artur Falcette, até então secretário Executivo de Meio Ambiente, foi nomeado para o cargo de secretário adjunto. Falcette acumulará as duas funções.

O decreto que oficializa as mudanças tem validade a partir da data de publicação.