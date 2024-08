Rose lidera, Beto e Adriane Lopes empatam no 2º lugar

A ex-superintendente da Sudeco, Rose Modesto (União Brasil), lidera a corrida pela Prefeitura de Campo Grande (MS), de acordo com a primeira pesquisa realizada pelo Novo Ibrape divulgada nesta 5ª.feira (22.ago.24).

Encomendado pelo Campo Grande News ao custo de R$ 40 mil (eis a íntegra), estudo foi realizado com mil eleitores entre 16 e 21 de agosto e tem margem de erro de 3,1%, com 95% de intervalo de confiança. O levantamento foi registrado no TSE sob o número MS-06546/2024.

Rose aparece com 27,8% das intenções de voto, mas sua vantagem sobre o segundo colocado, o deputado federal Beto Pereira (PSDB), é de apenas 7,6 pontos percentuais. Beto está com 20,2% e está tecnicamente empatado com a prefeita atual, Adriane Lopes (PP), que tem 14,1%.

A deputada federal Camila Jara (PT) soma 7,9% das preferências, enquanto o pecuarista Beto Figueiró (Novo) tem 1,9%. Os candidatos Jorge Batista (PCO) e Ubirajara Martins (DC) obtêm 0,70% e 0,30%, respectivamente, e Luso Queiroz (PSOL) também com 0,30%.

O levantamento, divulgado pelo Campo Grande News, revela que 18,8% dos eleitores estão indecisos ou não responderam, e 7,9% afirmam que votarão em branco ou nulo. A pesquisa aponta que a vantagem de Rose é menor em comparação com o Instituto Ranking Brasil Inteligência, que havia divulgado uma diferença maior.

Na pesquisa espontânea, os três principais candidatos estão próximos, com Rose obtendo 9,7%, Beto 8,9% e Adriane 7,4%. Camila Jara tem 3%, e outros candidatos apresentam percentuais baixos.