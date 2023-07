Vander e Rose costuram parceria com banco russo interessado no Centro-Oeste

O deputado federal Vander Loubet e a superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), Rose Modesto, receberam nesta 5ª feira (20.jul.23), em Brasília, representantes do banco Sberbank e de grandes bancos nacionais, além de representantes das superintendências do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Amazônia (Sudam).

Conforme o deputado petista, o Sberbank, um dos maiores bancos comerciais da Rússia, apresentou propostas de investimento em sustentabilidade, tecnologia, desenvolvimento econômico e infraestrutura, entre outras áreas. O alinhamento dos fundos de financiamentos da Sudeco com os investimentos do Sberbank seria vantajoso para ambas as instituições, uma vez que estão sendo priorizadas a agricultura sustentável e a preservação ambiental.

Conversa na sede da Sudeco em Brasília ocorreu nesta 5ª feira (20.jul.23). Foto: Luciana Ribeiro/Sudeco

"Esse banco russo tem um modelo muito parecido com o nosso BNDES. Estão buscando a expansão do seu trabalho em outros países e, por conta da relação com o Brasil, têm interesse de financiar projetos de desenvolvimento econômico. Essa parceria com a Sudeco com certeza vai ser muito positiva para o Centro-Oeste e, particularmente, para Mato Grosso do Sul, onde temos demanda por recursos para projetos sustentáveis", destacou o deputado pantaneiro.

O acordo entre a Sudeco e o Sberbank fortalece as relações entre Brasil e Rússia, que fazem parte do Brics, banco internacional de cooperação econômica e desenvolvimento formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário mundial.

Presentes também ao encontro, dirigentes de bancos nacionais como Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil (Sicoob), Banco de Brasília (BRB), Banco do Nordeste (BNB), Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF) apresentadas propostas que demonstraram interesse em parcerias com a Sudeco e o próprio Sperbank para investimentos em expansão industrial e agropecuária.