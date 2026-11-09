O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo (8), terminou sem grandes intercorrências, segundo balanço apresentado pelo ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Dos pouco mais de 5 milhões de inscritos, 68% compareceram aos locais de aplicação das provas.

O destaque desta edição foi o aumento da participação de estudantes que estão concluindo o ensino médio na rede pública.

Foram mais de 1,9 milhão de inscritos desse segmento, o equivalente a 39% do total. Cerca de 65% compareceram ao primeiro dia do exame.

"Era esse o nosso objetivo, trazer mais estudantes da rede pública para fazer o Enem. Por isso, a gente deu todas as facilidades para que eles possam fazer as suas provas em sua própria escola, sua própria sala de aula, e que tenham essa inscrição automática", afirmou o ministro.

INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA

Uma das mudanças adotadas em 2026 foi a inscrição automática de estudantes do 3º ano do ensino médio da rede pública.

O procedimento é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir das informações encaminhadas pelas redes de ensino.

Apesar da inscrição automática, os estudantes precisam acessar a Página do Participante para confirmar os dados, indicar o município onde pretendem fazer a prova e escolher a língua estrangeira.

A iniciativa busca diminuir as barreiras burocráticas e ampliar o acesso dos estudantes ao exame.

No ano passado, 53,8% dos concluintes da rede pública participaram do Enem. Neste ano, a expectativa é alcançar 65%.

Segundo Barchini, mais de 85% dos estudantes desse grupo fizeram a prova na própria escola onde cursam o ensino médio.

O ministro também informou que houve acréscimo de aproximadamente 250 mil inscritos da rede pública em relação à edição anterior.

ENEM TAMBÉM VAI AVALIAR O ENSINO MÉDIO

A ampliação da participação dos estudantes da rede pública integra outra mudança na política educacional: a utilização do Enem para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil.

A partir deste ano, o exame passa a cumprir também uma função que era desempenhada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Além de continuar sendo uma das principais portas de entrada para o ensino superior, o Enem poderá fornecer indicadores para o diagnóstico da educação pública e a formulação de políticas educacionais.

"O Saeb avaliava português e matemática, agora a gente tem uma avaliação mais completa de todo o ciclo educacional e isso vai ser muito importante para o diagnóstico e a formulação de políticas públicas de melhoria para a educação pública brasileira", explicou Barchini.

ABSTENÇÃO

O balanço preliminar do Inep apontou ausência de 32% dos pouco mais de 5 milhões de inscritos.

O percentual supera o registrado em 2025, quando 27% dos candidatos não compareceram ao primeiro dia de provas.

ELIMINADOS

A aplicação mobilizou mais de 596 mil profissionais em uma operação logística realizada em todo o país.

Até o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, 4.359 participantes haviam sido eliminados por descumprimento das regras do exame.

O número foi apresentado como parte das ocorrências registradas durante o primeiro domingo de aplicação.

FALTA DE ENERGIA E REAPLICAÇÃO

Em Santa Catarina, duas escolas tiveram os locais de prova transferidos em razão de eventos climáticos graves.

Também foram registradas interrupções no fornecimento de energia elétrica em 39 locais de aplicação, nos estados do Amapá, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Os participantes prejudicados poderão solicitar a reaplicação do exame, prevista para os dias 15 e 16 de dezembro.

O pedido deve ser realizado pela Página do Participante e passará por análise do Inep. A possibilidade também contempla situações previstas no edital, como problemas logísticos e doenças infectocontagiosas.

Nesta edição, o Enem foi aplicado em 1.901 municípios, distribuídos por 14.868 locais de prova.

A estrutura contou com 15.494 coordenações e 184.095 salas de aplicação.

TEMA DA REDAÇÃO

O tema da redação deste ano abordou a valorização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Barchini afirmou que a escolha recebeu avaliações positivas nas redes sociais e entre os próprios participantes.

"Um tema muito celebrado nas redes, uma avaliação muito positiva, os próprios estudantes tiveram uma avaliação positiva sobre o tema", declarou.

O ministro também elogiou o trabalho de elaboração das provas realizado pelo Inep.

SEGUNDO DOMINGO DE PROVAS

A segunda etapa do Enem 2026 será aplicada no próximo domingo (15), com 90 questões objetivas.

Serão 45 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, envolvendo biologia, física e química, além de outras 45 de Matemática e suas Tecnologias.

Os participantes terão cinco horas para concluir a prova.

Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, pelo horário de Brasília. O exame começa às 13h30 e termina às 18h30.