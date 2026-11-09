Pela primeira vez na história do Brasil, dois indígenas ingressaram na carreira diplomática. Marcelo Kariri Menezes, do povo Kariri, e Idjahure Achkar Terena, do povo Terena, tomaram posse no Itamaraty, em Brasília.

A cerimônia ocorreu na quarta-feira (4.dez), no Palácio Itamaraty. Os dois agora integram a turma de Formação de Diplomatas do Instituto Rio Branco, com conclusão prevista para 2028.

A seleção reúne cerca de 60 aprovados no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD). Quase metade dos novos integrantes pertence a grupos historicamente sub-representados na instituição.

São 17 pessoas negras, sete pessoas com deficiência, uma quilombola e os dois indígenas. As mulheres representam 45% da turma, a maior participação proporcional feminina já registrada.

A ampliação da diversidade ocorre por meio de políticas afirmativas, incluindo medidas previstas no Estatuto da Igualdade Racial, de 2010, e reivindicações históricas dos movimentos sociais.

Na quinta-feira (5), durante a cerimônia de posse, a ministra interina das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, defendeu que a composição do corpo diplomático represente a diversidade da população brasileira.

“Em tempos de ameaças à democracia e aos direitos duramente reconhecidos na Constituição de 1988, celebrar a entrada dos primeiros diplomatas indígenas e quilombolas brasileiros nessa instituição bicentenária é um ato de resistência”, afirmou.

A ministra também destacou a ampliação do Programa de Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia, que passou a contemplar, além de pessoas negras, mulheres de baixa renda, indígenas e pessoas com deficiência.

ALDEAR O ESTADO

O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, classificou a chegada dos novos diplomatas como uma expressão concreta do conceito de “Aldear o Estado”.

A proposta defende a presença de indígenas em espaços técnicos e institucionais onde são tomadas decisões que afetam o país e suas relações internacionais.

Terena lembrou que, historicamente, os povos originários foram submetidos à exclusão e sequer eram reconhecidos como sujeitos de direitos.

“É um momento altamente simbólico. Não é apenas um ganho individual ou coletivo, é um ganho de toda a nação e do Estado brasileiro”, declarou.

Convidado de honra da solenidade, o escritor indígena Ailton Krenak também celebrou o ingresso dos dois representantes. Vestindo a farda da Academia Brasileira de Letras (ABL), destacou a importância da presença das famílias e crianças indígenas no espaço institucional.

“Que mesmo diante das quase impossibilidades, eles sejam capazes de exercitar o verbo esperançar e produzir mundos ricos de sentido”, afirmou.

FORMAÇÃO E TRAJETÓRIA

Natural de Campina Grande (PB), Marcelo Kariri Menezes é engenheiro eletricista pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e tem MBA em Digital Business pela USP/Esalq.

Entre 2021 e 2025, trabalhou como engenheiro de suporte a produtos. Também é autor de um livro infantojuvenil.

Durante a cerimônia, relatou os obstáculos enfrentados pela família para acessar a educação.

“Havia uma tradição permeando onde minha família morava de que pessoas como nós enlouqueceriam se estudassem e deveriam ficar apenas nos trabalhos braçais”, contou.

“Minha mãe viu na educação uma porta para a vida”, acrescentou.

Idjahure Achkar Terena é mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorando na mesma área pela Universidade de São Paulo (USP).

Também é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Para ele, ingressar no Itamaraty representa enfrentar uma história de exclusão dos povos originários e disputar a participação indígena na estrutura do Estado brasileiro.

“Entrar no Itamaraty é ter consciência de toda essa história pretérita de exclusão e tutela, batalhando por um futuro ancestral e por um novo presente onde a nossa diversidade étnica finalmente integre o Estado”, avaliou.

Idjahure é filho do artista Macsuara Kadiwéu, reconhecido como o primeiro ator indígena do cinema brasileiro.

DIVERSIDADE BRASILEIRA

O Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) identificou 1,2 milhão de indígenas no Brasil, distribuídos em 391 etnias e falantes de 295 línguas.

O levantamento também registrou 114 grupos indígenas isolados ou de recente contato.

A população negra brasileira, por sua vez, soma 92,1 milhões de pessoas, considerando pretos e pardos. Os dados representam 45,3% da população na categoria de pessoas pardas.