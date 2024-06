Estudo revela os pratos típicos brasileiros mais pesquisados no Google

A Preply, plataforma global de aprendizado de idiomas, realizou um estudo detalhado para identificar os pratos típicos do Brasil mais pesquisados no Google.

Curioso para saber quais são os pratos brasileiros mais amados? Vamos descobrir juntos!

Top 3: os pratos que ocupam as primeiras posições no ranking de buscas

Na liderança, o Pão de Queijo e a Feijoada, ambos com impressionantes 110 mil buscas mensais, aparecem como os pratos mais pesquisados no buscador, resultando em um empate técnico.

Em segundo lugar, uma tríplice competição se destaca com 90.500 buscas cada: o Feijão Tropeiro e o Cuscuz Paulista, ambos da região Sudeste, junto com o Churrasco, típico do Sul.

A terceira posição também é disputada por três gigantes gastronômicos com 74 mil buscas cada: a amada Coxinha do Sudeste, junto aos nordestinos Baião de Dois e Acarajé, mostrando que o coração dos brasileiros realmente se divide quando se trata de suas preferências culinárias.

Pão de Queijo, Feijoada e Coxinha: A disputa regional pelos pratos preferidos do Brasil

Nacionalmente, o Pão de Queijo e a Feijoada possuem os maiores volumes de buscas, com aproximadamente 110 mil pesquisas mensais cada. A Coxinha, outra iguaria que está entre as mais populares do país, não fica muito atrás, com 74 mil buscas mensais. No entanto, ao observar as tendências de pesquisa por estado, as influências regionais são marcantes.

Segundo os resultados de tendências de busca no Google Trends, a Coxinha é favorita em 14 estados, dominando curiosamente no Nordeste. O Pão de Queijo, primeiro nas tendências de busca em 9 estados, aparece como favorito no Centro-Oeste e no Sul do Brasil. Em terceiro lugar, os estados do Amazonas, Roraima, Rio de Janeiro e o Distrito Federal mostram preferência pela Feijoada.

Quer saber o restante dos resultados do estudo? Neste link, você poderá ver a análise detalhada dos pratos mais populares do Brasil e das diferentes regiões do país.

Metodologia de pesquisa:

Realizamos nosso estudo analisando os volumes de pesquisa no Brasil através da ferramenta Semrush, juntamente com suas tendências de busca nos diferentes estados e regiões do Brasil no Google Trends. Selecionamos os pratos por região, considerando apenas aqueles com alto volume de pesquisa e caracterizados por uma forte identidade e tradição regional. Os dados referem-se a maio de 2024.

Sobre a Preply:

A Preply é uma plataforma on-line de aprendizado de idiomas que conecta professores e centenas de milhares de alunos em 180 países em todo o mundo. Seu banco de dados contém mais de 40.000 professores que ensinam mais de 50 idiomas, apoiados por um algoritmo de aprendizado de máquina que recomenda os melhores para cada aluno. Fundada nos EUA em 2012 por três ucranianos, Kirill Bigai, Serge Lukyanov e Dmytro Voloshyn, a Preply cresceu de uma equipe de três pessoas para uma empresa com mais de 600 funcionários de 62 nacionalidades diferentes, com escritórios em Barcelona, Nova York e Kiev.