Acidente matou Drielle Leite e três de seus filhos na BR-060, em MS

Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (6.abril.25) resultou na morte de uma uma mãe e três filhos na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. A colisão envolveu três veículos sendo um Chevrolet Corsa, uma picape Volkswagen Saveiro e uma carreta carregada com calcário.

Drielle Leite Lopes, e seus filhos Helena Leite Saraiva, de 10 anos, João Lúcio Leite Saraiva, de 11 anos, e o bebê José Augusto Saraiva, de apenas cinco meses, não resistiram. Eles estavam na Saveiro, que era conduzida por Oldinei Centurión Saraiva, esposo de Drielle e pai das crianças, que sobreviveu e foi socorrido em estado grave, assim como outro filho do casal, de 12 anos.

Conforme apurado, a família retornava de uma visita a familiares em Sidrolândia. Ao se aproximarem de uma curva nas proximidades da Estação Guavira, foram atingidos por um Chevrolet Corsa que, conforme relatos, seguia em alta velocidade e tentava ultrapassar uma carreta.

Durante a manobra malsucedida, o Corsa colidiu primeiro na lateral da carreta, depois na lateral da Saveiro. Com o impacto, o motorista do Corsa, que não usava cinto de segurança, foi lançado para fora do veículo, que caiu em um barranco e pegou fogo logo em seguida.

O homem foi socorrido com múltiplas fraturas e permanece internado. Já o motorista da carreta saiu ileso.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para o resgate das vítimas e controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado e gerou um congestionamento de cerca de 10 quilômetros. O caso é investigado.