O Governo de Mato Grosso do Sul realiza nesta quarta-feira (18) o 1º Seminário de Partilha de Práticas do programa MS pela Pré-escola. O encontro reúne gestores, profissionais da educação e equipes técnicas de 20 municípios participantes da iniciativa.

A programação apresenta os resultados das ações desenvolvidas ao longo de 2026 e promove o compartilhamento de experiências entre as redes municipais de ensino. O governador Eduardo Riedel participou da abertura do evento.

Durante o encontro, Riedel destacou a importância da educação na ampliação das oportunidades sociais e econômicas. Segundo ele, o investimento nas diferentes etapas do ensino contribui para a formação dos estudantes.

Embora a Educação Infantil seja uma responsabilidade dos municípios, o Governo do Estado atua na articulação entre as redes de ensino. Por meio da Fundação de Apoio e Desenvolvimento à Educação Básica (Fadeb-MS), são promovidas ações de cooperação e suporte técnico.

Atualmente, os 79 municípios sul-mato-grossenses atendem mais de 119,3 mil crianças em creches e pré-escolas. A proposta estadual é contribuir para o aprimoramento das políticas públicas destinadas à primeira infância.

A diretora-presidente da Fadeb-MS, Maria Cecília Amêndola da Motta, afirmou que a iniciativa busca fortalecer a integração entre Estado e municípios. Ela também ressaltou a importância de colocar a primeira infância entre as prioridades das políticas educacionais.

Entre as atividades desenvolvidas pela Fundação estão seminários, formações continuadas e palestras voltadas aos profissionais da educação. As ações têm como finalidade oferecer orientação técnica e contribuir para o desenvolvimento das práticas pedagógicas.

O secretário estadual de Educação, Hélio Daher, também destacou a importância dos investimentos nas etapas iniciais do ensino. Para ele, o trabalho realizado na Educação Infantil e na pré-escola pode refletir na formação dos estudantes nos anos seguintes.

Foto: Álvaro Rezende, Secom-MS

MS PELA PRÉ-ESCOLA

Desenvolvido pela Fadeb-MS e pela Secretaria de Estado de Educação (SED), em parceria com a Coalizão pela Pré-escola, o programa tem como foco crianças de 4 e 5 anos.

A iniciativa busca ampliar o acesso à pré-escola e melhorar a qualidade e a equidade do atendimento. Também pretende fortalecer a colaboração entre o Governo do Estado e as administrações municipais.

O programa prevê a construção conjunta de estratégias educacionais, considerando as experiências das redes municipais. A proposta é reunir contribuições dos profissionais e gestores para aperfeiçoar as políticas voltadas à educação na primeira infância.