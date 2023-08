Avó encontra Danilo e Dantielle mortos a tiros no quarto

Danilo Peixoto da Silva, de 19 anos, e Dantielle Vilalba Cunha, de 29 anos, foram encontrados na manhã desta 3ª feira (8.ago.23), numa casa no Bairro Los Angeles, em Campo Grande (MS).

A avó do rapaz, que mora no mesmo quintal numa casa na frente, foi chamar o neto para tomar café da manhã e encontrou o casal ferido a tiros no interior do quarto. Então, ela saiu em desespero na rua pedindo socorro. Com isso, os vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de resgate, no entanto, apenas atestou os óbitos.

Conforme informações preliminares, a polícia trabalha com a tese de que Danilo matou Dantielle e depois cometeu suicídio.

Um revólver de calibre .38 foi encontrado próximo aos corpos. O crime teria acontecido pela madrugada, já que os corpos estavam enrijecidos. O corpo de Dantielle estava sob a cama e de Danilo no chão do quarto.

Sob anonimato, vizinhos disseram que o casal estava separado e brigavam muito.