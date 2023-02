Escapou da chacina em Sinop: 'Nunca mais piso em um bar!', diz Alcimar

O motorista por aplicativo Alcimar José da Silva Camargo afirmou à TV Centro América que nunca mais frequentará bares, após 'escapar' da chacina praticada na 3ª.feira (21.fev) pelo Cac bolsonarista Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos — que está foragido — e o comparsa Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos — que morreu nesta 4ª.feira (22.fev) em confronto com o Bope de MT.

“Nunca mais eu piso em um bar. Se me disserem que tem um bar com mesa de sinuca, baralho, eu estou fora”, disse. "Nasci de novo”, disse Alcimar que estava no bar momentos antes da dupla executar 7 pessoas, entre elas o comerciante Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos, amigo de infância de Alcimar. “Estou até agora sem acreditar. Para mim é uma mentira. Não dormi à noite e estou sem chão”, lamentou o motorista.

Além de Maciel, foram brutalmente assassinados a tiros de escopeta Larissa Frasao de Almeida, de 12 anos e o pai dela, Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, de 36 anos. Apenas a esposa de Getúlio, mãe de Larissa, Raquel Gomes de Almeida, sobreviveu ao ataque. Luiz Carlos Souza Barbosa, sobrinho de Getúlio, também sobreviveu.

A Perícia Oficial e Identenficação Técnica (Politec) também identificou Orisberto Pereira Sousa, de 38 anos, que era funcionário de Maciel no bar.

Os demais assassinados são:

Adriano Balbinote – 46 anos

Josué Ramos Tenório – 48 anos

Elizeu Santos da Silva – 47 anos (ele chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital)

O crime ocorreu após Edgar e Ezequias perderem partidas de sinuca no estabelecimento. De acordo com o delegado Bráulio Junqueira, Edgar participava de um jogo de sinuca contra Getúlio, uma das vítimas, e perdeu cerca de R$ 4 mil pela manhã. No período da tarde, ele voltou na companhia de Ezequiel e desafiou Getúlio novamente. Eles jogaram mais algumas partidas e também perderam.

Edgar ficou revoltado e, em seguida, deu um sinal para Ezequias, que rendeu todas as pessoas, enquanto o comparsa pegava uma espingarda no carro. "O primeiro a disparar foi o Ezequias, que deu um tiro no Bruno, dono do bar, e depois um tiro pelas costas do Getúlio, que caiu e recebeu mais dois tiros na cabeça. Enquanto isso, Edgar disparava de 12", explicou o delegado.

Bráulio afirmou que nove pessoas foram rendidas e apenas duas delas sobreviveram. Conforme relato de testemunhas à polícia, o clima no local era tranquilo e não houve discussão ou qualquer outra desavença no bar antes do crime.

A chacina foi registrada pelas câmeras de segurança VEJA AQUI.