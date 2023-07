Foragido, Júlio matou a ex-esposa na frente da filha de 9 anos

Júlio César Miranda dos Santos, de 39 anos, está foragido por matar a ex-esposa Adriana Pereira, de 36 anos, às 14h30 do domingo (23.jul.23), no 'Bar Pereira', na Rua Índio Neco, Bairro Assoi, em Anastácio (MS). A filha da vítima, de 9 anos, viu o pai executando a mãe dela.

Conforme a polícia, o feminicída efetuou 5 disparos de arma de fogo, atingindo a ex-esposa quatro vezes no tórax e uma vez no braço. Adriana estava no interior do bar que pertence ao pai dela.

De acordo com a delegada Karolina Souza Pereira, após ser alvejada, Adriane chegou a ser socorrida às pressas pelo cunhado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto socorro da cidade, que fica próximo ao bar.

Ainda segundo a delegada, nesta 2ª feira, (24.jul.23), foi enviado ao judiciário sul-mato-grossense o pedido de prisão preventiva do suspeito. A investigadora acentou que o crime é tratado como feminicídio majorado, pois foi cometido na frente da filha do casal.

"Intitulamos ele como suspeito apenas de forma técnica, pois para a Polícia Civil não há dúvidas sobre a autoria, que se trata do ex-marido da vítima. A polícia pediu a prisão preventiva, isso faz com que onde ele seja encontrado, será preso, assim que deferido o pedido ao Ministério da Justiça", explicou a delegada.

HISTÓRICO

Antes do feminicídio, a vítima já havia registrado diversas ocorrências de violência doméstica contra o ex-marido. Inclusive, tinha medida protetiva contra o agressor, que não poderia se aproximar dela.

O Ministério Públicou denunciou Júlio em 2023 em um processo movido por Adriana que corre em seguedo de justiça.

SEPARADOS HÁ 7 MESES

Júlio já estava em um novo relacionamento há cerca de 7 meses. A namorada dele chegou a ser levar a delegacia para depor nesta 2ª, ocasião que revelou que ele passou em casa pegou as roupas e fugiu.

NÚMEROS

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), esse é o 14º crime de feminicídio ocorrido em Mato Grosso do Sul somente em 2023. Em Anastácio, essa é a primeira ocorrência do tipo registrada neste ano.

