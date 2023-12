Mãe deixa crianças sozinhas e bebê cai do 3º andar de prédio

Uma bebê de quatro meses sofreu uma hemorragia intracraniana ao cair do terceiro andar de um prédio do Condomínio Residencial CH8, na noite de 3ª.feira (12.dez.23), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande (MS).

Conforme o delegado Gabriel Desterro, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC/CEPOL), a mãe saiu e deixou a menina de quatro meses sozinha com as irmãs de 3 e 7 anos. Ao tentar acalmar a bebê, a irmã mais velha pegou a bebê no colo e subiu na cama para ver a janela, que não possui grade de proteção. "Em determinado momento no parapeito, a criança empurrou com os pés a irmã, coisas que bebês fazem, e como estavam em cima da cama sem equilíbrio, foi o suficiente para ela cair ao solo", explicou.

Com a ajuda de vizinhos, a mãe levou a bebê ao Hospital Regional. Em seguida, a criança foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

Conforme a Polícia Civil, a mãe deixava as filhas sozinhas com frequência, tendo sido observada a situação de abandono em um ambiente inapropriado para crianças. Nenhum parente próximo foi encontrado, motivo pelo qual as meninas foram encaminhadas ao Conselho Tutelar.

A mãe foi presa por abandono de incapaz qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave - sem fiança. A audiência de custódia deve ocorrer nesta 4ª.feira (13.dez.23).