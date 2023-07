Natali implorou: "para, amor!", enquanto era esfaqueada

Natali Gabrieli da Silva de Souza, de 18 anos, implorou pela vida ao marido Cleber Corrêa Gomez, de 30 anos, enquanto era esfaqueava, às 5h deste sábado (1.jul.23), na Rua Leopoldina de Queiroz Maia, no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande (MS).

A testemunha Ana Cláudia Almeida, de 43 anos, que mora no imóvel da calçada onde Natali ficou caída, disse que acordou atordoada com a vítima gritando: “para, amor!”, enquanto era atingida por golpes de faca. . “Eu só conhecia o casal de vista, ela morreu em frente da minha casa”, relatou à reportagem do Campo Grande News, que esteve no local.

Natali foi perfurada no pescoço, costas, rosto e nos braços, indicando que tentou se defender. Ela morreu na calçada onde caiu, próximo a sua residência.

O casal estava morando junto há 4 meses, mas o relacionamento já durava 2 anos.

Vizinhas da vítima sugerem que na noite anterior ao crime ocorreu uma confraternização regada a bebida na casa de Natali. Em determinado momento, por volta das 2h da madrugada, o feminicída passou a cobrar que Natali entregasse o celular dela, isso teria deflagrado uma discussão que culminou na morte da jovem.

O autor fugiu e tentou cometer suicídio sendo localizado com ferimentos no pescoço e punho, na casa da irmã, no mesmo bairro do crime. Os cortes, porém, foram superficiais.

Cleber acabou preso em flagrante por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

Tatiane da Silva Rochy, de 35 anos, mãe de Natali, disse que estava há 20 dias orientando a filha a deixar o relacionamento com Cleber, pois temia os ciúmes obsessivo do feminicída. Apesar dos conselhos, a vítima dizia que tinha esperança de o marido mudar. “Ela gostava muito dele, achava que ele ia mudar. Eu pedi tanto para ela largar dele”, lamentou a mãe.

INVESTIGAÇÃO

Esse é o 5ª feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul. É o 2º feminicídio registrado apenas nesta semana. Como mostramos ontem aqui no MS Notícias, Brenda Possidônio de Oliveira, de 25 anos, foi assassinada por Lyennan Camargo de Mattos, de 25 anos, que também tentou suicídio após o crime, mas foi resgatado à Santa Casa.

A comunicação da Delegacia Especializada da Mulher (Deam) informou que detalhará o caso do femincídio de Natali numa coletiva à imprensa às 9h da 2ª feira (3.jul.23).

DESPEDIDA E REVOLTA

Muitas amigas de Natali usaram as redes sociais para lamentar mais uma vítima da violência masculina. Natali deixou uma filhinha. Veja alguns posts de revolta e despedida:

"Hoje mais um episódio se repete, mais uma mulher perde sua vida pelas mãos de um lixo de homem... Arrancaram das nossas vidas nossa menina sempre tão alegre, tão linda estava feliz que estava conquistando suas coisinhas, Um Monstro tirou sua vida sem dó nem piedade, tirou uma mãe de sua filhinha, matou seus sonhos, sua alegria, sua vontade de viver, Que Deus guarde sua alma minha linda te amo te amo para sempre, Gabrielly Souza!”, escreveu o perfil de Pamella Rochy.

"É, minha princesa, não dá pra acreditar que vc se foi te amarei para sempre Gabrielly Souza (sic)", escreveu o perfil de Vitória Cristina.

"Ohhh prima que notícia triste , momentos bons nois....tô Arrasada Gabrielly Souza (sic)", escreveu o perfil de Bianca Martins.

"Que notícia triste. Que Deus te receba de braços abertos. E que conforte o coração da sua mãezinha. Descanse em paz Gabi. Gabrielly Souza (sic)", lamentou o perfil de Mileide Mendoça.

*Com Campo Grande News.