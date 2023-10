Vídeo: três médicos são executados a tiros no RJ; um deles é irmão da deputada Sâmia Bomfim

Os médicos ortopedistas Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, Perseu Ribeiro Almeida, de 33 anos, e Diego Ralf de Souza Bomfim, de 35 anos — este último irmão da deputada Sâmia Bomfim — foram executados a tiros às 00h59, desta 5ª feira (5.out.23), num quiosque na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

Uma quarta vítima, também médico ortopedista, identificada como sendo Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos, foi levada com vida para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A direção do hospital diz que o estado de saúde dele é estável.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga se foi um crime planejado. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo também enviou investigadores da Delegacia de Homicídio para acompanhar o caso e auxiliar na apuração. Uma entrevista será concedida pelos investigadores do caso às 11h de hoje.

Além de irmão de Sâmia, Diego era cunhado do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), com quem a congressista tem um relacionamento. Diego chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

QUEM ERAM AS VÍTIMAS

Deigo foi residente do Instituto de Ortopedia e Traumatologia (IOT) do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Especializado em traumatologia, em cirurgia do pé e tornozelo, ele se formou em medicina na Universidade do Oeste Paulista. Sua última especialização — alongamento e reconstrução óssea — foi realizada no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Além de Sâmia, ele deixa a irmã Dayane, além dos pais, Antonia Bomfim e Domingos Bomfim. Nas redes sociais, ele postou uma foto com toda a família em dezembro de 2021, quando finalmente pôde se reunir com a família. "Primeira foto de nós 8 juntos! Se me perguntarem o que é ter sorte, mostrarei essa foto", escreveu.

Marcos de Andrade Corsato era Diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Corsato morreu ainda no local. Ele também atendia em consultórios particulares. Um deles, na Mooca, zona leste de São Paulo, leva o seu nome. Ele também atendida na Clínicas Rebouças, em Pinheiros

Perseu Ribeiro Almeida também foi residente do IOT e possui o registro médico na Bahia. Ele também morreu no local do crime. Formado em medicina pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia (2017), era ortopedista e traumatologista especializado em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

Daniel Sonnewend Proença, de 33 anos. Ele sobreviveu e está internado em estado grave no Hospital Lourenç o Jorge, na Barra. Atingido por pelo menos três tiros, a previsão era de que ele seja transferido para um hospital particular. Ele se especializou em cirurgia do tornozelo e do pé depois de se formar na Faculdade de Medicina de Marília em 2016.

O QUE FAZIAM OS MÉDICOS

Os médicos confraternizavam no quiosque. Eles estavam hospedados no Windsor Barra Hotel, onde nesta 5ª (5.ou.23), estava previsto para começar o 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

O ATAQUE

Eles foram atingidos por disparos de homens que desceram de um carro na Avenida Lúcio Costa, na praia da Barra.

Imagens da câmera de segurança mostram que os criminosos dispararam diversas vezes. Um deles ainda voltou para se certificar de que todos foram atingidos. Ninguém foi preso até o momento. A motivação está sendo apurada pela Polícia Civil. Veja o vídeo:

MANIFESTAÇÕES

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que acionou a Polícia Federal para acompanhar o caso. “Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, publicou Dino em seu perfil no X.

Em nota, o Psol, partido de Sâmia e Glauber, manifestou indignação com a morte de Diego Ralf Bonfim e dos colegas. “Exigimos às autoridades competentes que investiguem este crime de forma rigorosa e eficiente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei”, afirmou o partido.

O presidente Lula (PT) lamentou a morte e citou indignação com a execução dos médicos. "Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida. (...) Minha solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim e ao deputado Glauber Braga. A Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso", escreveu o presidente Lula, no X (antigo Twitter).

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP disse que recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. "O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos. Nota do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas".

