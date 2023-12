Ainda atrasado, plantio da soja no Brasil chega a 83,33%

O ritmo do plantio da soja no Brasil nesta semana alcançou 83,33% da área planejada, revelando um desempenho inferior em relação ao mesmo período de 2022, que registrava 93,43%, e à média dos últimos cinco anos, situada em 92,55%.

As chuvas dispersas foram um fator favorável para a retomada das atividades visando a conclusão do plantio em território nacional. No entanto, os extremos do Brasil, abrangendo regiões no Sul, Norte e Nordeste, ainda apresentam os maiores percentuais de áreas não semeadas.

As previsões meteorológicas indicam a manutenção de boas chuvas para os próximos 5 a 7 dias, o que pode impulsionar os produtores a acelerar o ritmo de plantio para completar as áreas ainda pendentes. A expectativa é de que nos próximos dias essas condições climáticas propiciem um ambiente favorável para a conclusão dos trabalhos de semeadura da soja no país.

A situação do plantio da soja neste momento destaca a necessidade de acompanhamento cuidadoso por parte dos agricultores diante do atraso em algumas regiões. A continuidade das chuvas é essencial para minimizar as preocupações com atrasos significativos na conclusão do plantio e para garantir um desenvolvimento adequado da cultura nos meses seguintes.

